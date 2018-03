Lima traz menu especial de Natal e novidades no almoço

Campinas, SP--(DINO - 12 dez, 2016) - Para quem gosta de impressionar na produção da ceia de Natal, o Lima Restobar Campinas está com uma novidade especial. O restaurante com a melhor culinária peruana da cidade e região está com um menu especial de pratos natalinos.

De entrada, a opção é uma refrescante salada Coleslaw. Para prato principal, a sugestão da casa é o Peito de Peru com Molho Peruano, acompanhado de arroz agridoce com vegetais refogados e frutas caramelizadas. Já para finalizar, um delicioso pudim de Lúcuma, fruta típica do Peru.

As encomendas para o Natal podem ser feitas até dia 22, com retirada até o dia 24, às 16h. Já pedidos para o Ano Novo são aceitos até dia 29 e retirada no até o dia 31 até 12 horas. Informações pelo telefone (19) 3254-7575 ou no e-mail limarestobarcps@gmail.com

Menu especial de almoço

Nos fins de semana, almoçar no Lima é uma grande pedida. Por apenas R$ 48, os clientes podem degustar um cardápio completo, com entrada, prato principal e sobremesa.

Para entrada, as opções são mini sanduiches de pernil de porco, cebola roxa e pimenta em pão de batata; Ensalada Frutal com mix de folhas, tomate, manga, morango, cebola roxa e vinagrete da casa; ou Picadito Munay com atum, leite de tigre cremoso e apimentado sobre crocante de banana da terra.

Já para prato principal, pode escolher entre Ají de Gallina, com peito de frango desfiado com molho de pimenta amarela, queijo parmesão, creme de leite e nozes; Lomo Saltado, com filé mignon salteado com cebola roxa, tomate, molho de soja e vinagre, com batata frita e arroz; ou Peru de Natal acompanhado de salada coleslaw.

Para sobremesa, o cliente pode escolher entre Suspiro Limeño Clássico, feito com redução de leite condensado e leite evaporado com merengue clássico com canela; Churros Morados, com churros de farinha de milho roxo com molhos peruanos; ou Pudim de Lucuma, opção também de sobremesa do menu natalino.

SOBRE O LIMA RESTOBAR CAMPINAS

O diferencial do Lima é sua culinária peruana contemporânea, sem deixar de lado toques tradicionais e sofisticados. Todos os pratos possuem condimentos e temperos típicos do país, como pimenta, batata e milho, que são trabalhados com a experiência e dedicação do Chef Marco Espinoza, formado pelo Instituto Argentino de Gastronomia ? reduto moderno da culinária dos países latinos.

Espinoza já trabalhou na embaixada do Peru no Brasil e recebeu o título de melhor cozinha contemporânea da "Veja Brasília Comer & Beber" com o restaurante "Taypá Sabores Del Peru" em 2011, ano em que o espaço foi reconhecido como o melhor restaurante peruano do Brasil pelo Governo peruano, desde então os prêmios não pararam de vir, sendo os últimos, em 2015, o Chef foi premiado como o chef do ano e também o Lima Restobar do Rio de Janeiro, cardápio elaborado por Espinoza, foi recomendado pelo Guia Michelin na categoria BB Gourmand, pela boa relação entre custo e benefício.

Serviço

Lima Restobar

Tel: 3254-7575

E-mail: limarestobarcps@gmail.com

R. Padre Almeida, 352 - Cambuí,

13025-250 Campinas

De 3ª Feira a 5ª Feira, das 19h às 23h

6ª Feira das 19h às 00h

Sábado das 12h às 15h e das 19h às 00h

Domingo das 12h às 15h

Website: http://www.gargantini.com.br/home