Link Financial Group acelera em 2016, com ?580 milhões em aquisições de carteiras

LONDRES, 25 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- O Link Financial Group hoje anunciou que investiu mais de ?580 milhões em aquisições de carteira de créditos não produtivos e produtivos em 2016, enquanto também expande-se para três novos mercados. Investimentos significativos, feitos durante o ano, incluíram consideráveis pools de crédito de varejo, produtivos e não produtivos, de três dos maiores grupos bancários do Reino Unido, totalizando ?345 milhões somente em valor de investimento.

O Grupo também aproveitou sua presença de 10 anos na Itália para, com uma transação extraordinária, adquirir a derivada da divisão de financiamento do consumo do italiano BBVA, por apenas algo inferior a ?100 milhões, bem como adquirir uma segunda carteira no mercado italiano de hipotecas ? e uma série de aquisições no setor automobilístico da Espanha. Outras carteiras de crédito e uma segunda base operacional na Irlanda foram adicionadas por meio da aquisição da Everyday Finance, com sede em Galway.

Capital também foi alocado fora desses mercados principais, com transações menores na França e na Polônia. O Link também estabeleceu uma presença operacional em Portugal e já esta de olho em diversas oportunidades locais de investimento. O Grupo vê um bom escopo nesses novos mercados para crescer, tanto em capacidade de investimento como alocar mais capital ? de 2017 em diante.

As aquisições de carteira de 2016 elevam o total do patrimônio administrado pelo grupo para mais de ?15.5 bilhões, fazendo dele um dos maiores e mais antigos investidores de crédito da Europa, com foco em ativos de consumo e de pequenas e médias empresas (SME), sigla em inglês.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Estas novas carteiras demonstram nossa capacidade de concluir transações múltiplas e complexas em toda a Europa, dentro de prazos apertados, apesar das desafiadoras condições de mercado. Vemos enorme potencial para novos investimentos, à medida que buscamos implantar fundos disponíveis do Grupo em nossos mercados novos e existentes".

Selina Burdell, diretora de operações - Link Financial Group

Notas aos Editores:

O Link Financial Group é de propriedade e administrado por seus fundadores; a equipe principal de liderança está na função há mais de 10 anos

Desde1999, quando o Grupo foi fundado, ele adquiriu mais de 2.000 carteiras de crédito, com um valor contábil bruto administrado de mais de ?15.5 bilhões

O Link Financial Group gerencia mais de 2,5 milhões de clientes subjacentes, atuando com uma linha completa de tipos de crédito de consumo e para pequenas e médias empresas, incluindo cartões de crédito, crédito automobilístico, hipotecas residenciais e comerciais, leasing, crédito para serviços públicos e estudantil

As empresas de serviço dentro do Grupo usam os mesmos sistemas, processos e procedimentos internos em todos os 10 escritórios europeus, garantindo aderência aos mais altos padrões de qualidade. Princípios de governança ambiental, social e corporativa (ESG, sigla em inglês) e o tratamento justo dos clientes têm estado firmemente inseridos na organização

A entidade de serviços do Reino Unido recebeu a avaliação 'forte", da Standard & Poor's

Contato do Link Financial Group: Anthony Harrison, diretor de marketing do Grupo, Tel.: +44(0)203-198-8635, aharrison@linkfinancial.eu

To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-releases/link-financial-group-acelera-em-2016-com-580-milhoes-em-aquisicoes-de-carteiras-300396572.html

FONTE Link Financial Group