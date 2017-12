Livro faz análise crítica dos inimigos da liberdade

Campinas, SP--(DINO - 11 jan, 2017) - Este é um livro "novo" de Ludwig von Mises, onde podemos ver o autor em um papel diferente em que não costumamos encontrá-lo, não somente como escritor, mas como um falante de enorme erudição e poder.

De 25 de junho a 6 de julho de 1951, o economista ministrou uma série de palestras na sede da Fundação para a Educação Econômica (FEE), em Nova Iorque. Um membro da equipe da FEE na época as anotou, palavra por palavra, e as transcreveu num manuscrito que permaneceu inédito até 2004 - e, em português, até agora.

Para os leitores que não têm familiaridade com os escritos de Mises, essas palestras são um excelente ponto de partida. Apresentam, de muitas maneiras, uma versão encapsulada da maioria dos assuntos aos quais Mises dedicou sua vida.

Através das nove palestras do livro , o leitor perceberá por que Ludwig von Mises foi um dos proponentes mais efetivos da liberdade e do livre mercado no século XX. E por que suas contribuições permanecerão como um dos grandes legados para a causa da liberdade por muitas décadas futuras.

Um aspecto do livro é como se pode quase ouvir Mises falando como você lê através da prosa. O leitor sente que ele ou ela está ali na sala com Mises como professor, compartilhando generosamente suas reflexões sobre teoria, história e política. Um dos alunos de Mises, que estudou com ele na Universidade de Nova Iorque, disse que "Cada palestra era uma experiência de alargamento da mente".

Dessa forma, Mises começa sua quinta conferência: "Eu quero começar, nesta noite, com as relação entre economia e a vida humana prática, e as conseqüências do desenvolvimento da teoria da econômica."...

Nenhum de nós teve a chance de estudar diretamente com Mises ou como vê-lo como palestrante em uma sala de aula, mas este livro nos leva tão perto desse ideal quanto possível.

Ludwig von Mises (1881-1973) é o maior expoente da chamada Escola Austríaca de Economia, fundada por Carl Menger. Professor e economista com larga erudição e inteligência brilhante, sua obra vai muito além da análise econômica, e absorve um sem número de perspectivas éticas, jurídicas e filosóficas. Foi um defensor intransigente dos ideais da liberdade individual, do governo limitado e do livre mercado.

Ficha Técnica

Título: O Livre Mercado e seus Inimigos: pseudociência, socialismo e inflação

Autor: Ludwig von Mises

Editora: VIDE Editorial

Tamanho: 14x21

ISBN: 978 85 95070 03 5

Páginas: 140

Categoria: Economia; Ciência Política

Preço: R$ 35,00

Website: http://www.videeditorial.com.br