Livros de ficção e infantojuvenil lideram a lista de livros mais vendidos no Brasil

São Paulo, SP--(DINO - 12 jan, 2017) - Quem não gosta de uma boa leitura para acalmar os ânimos? Liderando as listas de mais vendidos, os livros de ficção são sempre uma ótima escolha para aqueles que buscam uma leitura tranquila.

Uma matéria publicada pelo portal PublishNews sobre Harry Potter e o trio brasileiro que encabeçam as vendas de livros da primeira lista de 2017 mostra a quantidade de livros vendidos no período. Harry Potter lidera entre os mais vendidos com o novo livro, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que vendeu 7.475 exemplares. Seguido pelo trio brasileiro, Augusto Cury, Rita Lee e Mario Sergio Cortella.

Fonte:

http://www.publishnews.com.br/materias/2017/01/06/trio-brasileiro-encabeca-a-primeira-lista-de-2017

Para os leitores de livros de ficção, aventura e fantasia aqui estão algumas dicas de livros que podem alcançar todos os públicos, desde os mais jovens leitores até àqueles de mais idade.

Dentre as dicas selecionadas estão "O Homem mais inteligente da história", Augusto Cury. A Trilogia de aventura e fantasia "Johnny Bleas", J.G. Brene, que tem alcançado centenas de fãs em todo o país. A série de livros "Harry Potter", que teve seu último livro lançado neste ano; "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada" dentre outros. Veja mais detalhes a seguir:

1. O homem mais inteligente da história, Augusto Cury.

Psicólogo e pesquisador, Dr. Marco Polo desenvolveu uma teoria inédita sobre o funcionamento da mente e a gestão da emoção. Após sofrer uma terrível perda pessoal, ele vai a Jerusalém participar de um ciclo de conferências na ONU e é confrontado com uma pergunta surpreendente: Jesus sabia gerenciar a própria mente? Ateu convicto, Marco Polo responde que ciência e religião não se misturam. No entanto, instigado pelo tema, decide analisar a inteligência de Cristo à luz das ciências humanas.

Onde comprar:

http://www.saraiva.com.br/o-homem-mais-inteligente-da-historia-9377225.html

2. Harry Potter, e a criança amaldiçoada. J.K. Rowlling.

O texto é baseado no roteiro da peça Harry Potter and the Cursed Child, coescrito pela autora da série, Jack Thorne e John Tiffany, e conta a história após 19 anos os acontecimentos em Hogwarts, onde Harry Potter, Hermione Granger e Rony Weasley enfrentam os Comensais da Morte e Lord Voldemort.

Enquanto Harry luta com seu passado, seu filho mais novo, Albus, deve brigar, contra sua vontade, com o legado familiar. Uma fusão do passado e do presente, onde pai e filho aprendem a verdade desconfortável: as vezes, as trevas vêm de lugares inesperados.

Onde comprar:

http://www.saraiva.com.br/harry-potter-e-a-crianca-amaldicoada-parte-um-e-dois-capa-dura-9370590.html

3. Johnny Bleas, Um Novo Mundo. J.G.Brene.

Órfão de pai e mãe, Johnny Bleas, tem uma vida confortável com seus tios, Os Case, em uma fazenda no interior do estado. Até que ao acordar certa manhã e depara-se com a horrível cena de assassinato dentro de sua própria casa, a sincronia da sua vida se desfez e seu mundo começa a girar em meio a inesperadas desventuras.

O triste som da morte abre as portas para algo que Johnny nunca poderia imaginar. Com o descuido de um passo em falso, ele é levado a uma nova dimensão, um novo mundo onde gnomos, castelos e piratas são apenas o começo. Um lugar mágico em que os enigmas do seu passado são revelados em uma trama muito maior do que o esperado.

Asterium, é o novo mundo, onde cada uma das peças do quebra cabeça se reconstitui e novos mistérios nascem a partir de uma profecia que lhe defronta com o medo e a coragem de encarar um novo destino.

Onde comprar:

http://www.saraiva.com.br/johnny-bleas-um-novo-mundo-8872796.html

4. Johnny Bleas ? O Núcleo da Montanha. João Gabriel Brene.

Batalhas, mistérios e muito mais magia...Após a morte do necromante, Johnny e seus amigos seguem para a segunda parte desta fascinante jornada em direção às ilhas Lunarium, um lugar cheio de aventuras e perigos para todos. Apesar das adversidades que enfrentam ao longo do caminho, continuam para as montanhas do norte a procura do segundo fragmento do coração de Asterium. A medida que Johnny, Liza e seus amigos se aventuram para chegar ao núcleo da montanha, seu irmão Kourem está cada vez mais perto de juntar os fragmentos e cumprir seu plano maligno. Conheça o real inimigo e as surpresas desta fabulosa trilogia de desventuras e perigosos, onde o mal nasce nos mais inesperados lugares sob as mais imprevisíveis situações. Surpreenda-se com o que o jovem Kromus está prestes a descobrir sobre seu mundo, que colocará em prova mais uma vez suas habilidades, magias e coragem.

Onde comprar:

http://www.saraiva.com.br/johnny-bleas-o-nucleo-da-montanha-vol-2-9359794.html

5. O Feiticeiro de Terramar ? Ciclo Terramar. Ursula K. Le Guin.

Este livro narra as aventuras de Ged, o menino que um dia se tornará essa lenda. Ainda pequeno, o pastor órfão de mãe descobriu seus poderes e foi para uma escola de magos. Porém, deslumbrado com tudo o que a magia podia lhe proporcionar, Ged foi logo dominado pelo orgulho e a impaciência e, sem querer, libertou um grande mal, um monstro assustador que o levou a uma cruzada mortal pelos mares solitários. Publicado originalmente em 1968, O feiticeiro de Terramar se tornou um clássico da literatura de fantasia.

Onde comprar:

http://www.saraiva.com.br/o-feiticeiro-de-terramar-ciclo-terramar-livro-1-9363254.html

6. As Crônicas de Nárnia. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa. Lewis, C.S.

Nos últimos 50 anos, 'As Crônicas de Nárnia' transcenderam o gênero da fantasia para se tornar parte do cânone da literatura clássica. Esta edição apresenta todas as sete crônicas integralmente, um único volume magnífico. Os livros são apresentados de acordo com a ordem de preferência de Lewis, cada capítulo com um ilustração do artista original, Pauline Baynes. Enganosamente simples e diretas, 'As Crônicas de Nárnia' continuam cativando os leitores com aventuras, personagens e fatos que falam a pessoas de todas as idades, mesmo 50 anos após terem sido publicadas pela primeira vez.

Onde comprar:

http://www.saraiva.com.br/as-cronicas-de-narnia-o-leao-a-feiticeira-e-o-guarda-roupa-4-ed-2010-3043495.html?mi=VITRINECHAORDIC_similaritems_product_3043495

