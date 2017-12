Lloyds Energy registra pedido de exportação de GNL

POINT COMFORT, Texas, 16 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A Lloyds Energy Group LLC (http://www.lloyds-energy.com) anunciou que apresentou um pedido formal junto ao Departamento de Energia (DOE ? Department of Energy) para exportar Gás Natural Liquefeito (GNL) para países os quais têm um Acordo de Livre Comércio (FTA ? Free Trade Agreement) com os Estados Unidos a partir de sua instalação proposta no Condado de Calhoun, no Texas. (Link para o registro do pedido junto ao DOE) O projeto da Lloyds Texas será conhecido normalmente como Point Comfort LNG. O pedido do FTA deverá ser aprovado até a primavera de 2017. Este é um dos primeiros passos no desenvolvimento do projeto de GNL, o qual trará benefícios significativos e duradouros para a região costeira centro-sul do Texas.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/457656/Lloyds_Energy_Logo.jpg )

"A Lloyds Energy está fortemente posicionada para atender à demanda dos clientes e o registro de nosso pedido FTA Point Comfort LNG é um importante primeiro passo para a tomada de decisão final sobre o investimento", disse Philip Holland, CEO da Lloyds Energy. "Os Estados Unidos têm uma oferta abundante de gás natural e o mercado internacional possui uma crescente demanda por combustível mais limpo e mais eficiente".

O Presidente do Conselho de Autoridade Portuária do Condado de Calhoun, Randy Boyd, declarou: "Nossa missão na Autoridade Portuária do Condado de Calhoun é estimular o desenvolvimento econômico. O projeto Point Comfort LNG trará centenas de milhões de dólares de receita para o condado e para o estado e proporcionará centenas de empregos de longo prazo".

A Lloyds Energy utilizará duas (2) embarcações flutuantes de GNL perto da costa de 4,5 MTPA (toneladas métricas por ano), cada uma delas do tamanho aproximado de um porta-aviões, bem como barcaças de apoio e instalações em terra. Além dos empregos criados durante a fase de construção, o projeto criará aproximadamente 700 empregos diretos de longo prazo e milhares de empregos indiretos e benefícios econômicos adicionais.

A Lloyds Energy Group LLC é uma subsidiária do LE Group Holding Pte Ltd

A Lloyds Energy foi estabelecida em 2013 com o objetivo estratégico de fornecer GNL para o mercado global através do processamento eficiente de significativos suprimentos de gasodutos. Este objetivo é alcançado através da utilização do conceito de GNL perto da costa. Durante o período de três anos, a Lloyds Energy cresceu rapidamente nos campos de GNL perto da costa, criando um rico suprimento de gás de qualidade e conexão intermediária de dutos para 1,25 Bcf/d (milhões de pés cúbicos por dia), o que é aproximadamente equivalente a 9 MTPA ou 468 milhões de mmBtu (um milhão de unidades térmicas britânicas), estabelecendo fortes alianças internacionais com compradores da produção e dois grandes grupos de engenharia especializados em GNL e formando uma equipe de especialistas. A Lloyds Energy continua expandindo suas atividades no setor da cadeia de fornecimento de GNL, através da oferta de serviços amplos e inovadores.

FONTE Lloyds Energy