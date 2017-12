Longwood Gardens define data para a abertura do Jardim da Fonte Principal: O Grandioso Jardim revitalizado de US$ 90 milhões será inaugurado em 27 de maio de 2017 com beleza e espetáculo inspiradores

KENNETT SQUARE, Pensilvânia, 31 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- O Longwood Gardens anunciou hoje que o Jardim da Fonte Principal fará seu grandioso retorno em 27 de maio de 2017, após uma revitalização no valor de US$ 90 milhões e feita no período de dois anos.

A 'joia da coroa' da mais significante coleção de fontes da América do Norte, o Jardim da Fonte Principal do Longwood concorre com as magníficas fontes da Europa com sua beleza e engenhosa aplicação de tecnologias e design inovadores. O Jardim estreará com um Verão de Espetáculos, que encantará os visitantes com incríveis shows de águas dançantes, fogos de artifício, passeios e programas para darem início a uma temporada de celebrações.

"A revitalização de nosso icônico Jardim da Fonte Principal é o maior projeto da história do Longwood desde o falecimento de nosso fundador em 1954 e compartilhar seu retorno com nossos visitantes é incrivelmente empolgante", disse Paul B. Redman, Presidente e CEO do Longwood Gardens. "Graças aos esforços de nossos incríveis e mundialmente famosos parceiros de design, engenharia e preservação histórica além da bastante talentosa e dedicada equipe do Longwood, nosso lendário Jardim da Fonte Principal está de volta e mais espetacular do que nunca".

A estreia da temporada Verão de Espetáculos, de 27 de maio a 30 de setembro, incluirá uma série de programas especiais. Além dos shows diários de águas dançantes, os visitantes desfrutarão de passeios, concertos e eventos especiais durante todo o verão. O Jardim terá extensão do horário de visitação às quintas, sextas e sábados para shows iluminados de águas dançantes. Adicionalmente, os populares shows de Fogos & Águas Dançantes, apresentando fontes iluminadas e fogos de artifício coreografados com a música, estarão de volta com seis empolgantes shows especiais em 28 de maio, 2 de julho, 22 de julho, 12 de agosto, 2 de setembro e 16 de setembro. Os ingressos gerais de entrada e os ingressos para o show de Fogos & Águas Dançantes estarão à venda na primavera.

Revitalizando um grandioso jardim

O Jardim da Fonte Principal é uma marca da experiência Longwood, visitado por mais de 1,35 milhão de pessoas todos os anos. Em 1931, o fundador do Longwood, Pierre S. du Pont, inaugurou o Jardim da Fonte Principal, o qual foi inspirado pela tecnologia do século 20 das feiras mundiais e pela beleza dos renomados jardins europeus. Como o Longwood decidiu preservar o Jardim, a equipe se inspirou no futuro para honrar sua visão e garantir a diversão contínua das fontes com um conceito original de 'restauração adaptativa', orientando milhares de decisões sobre design, restauração e aplicação de tecnologia.

"Uma fonte e um jardim são dádivas vivas e alegres e a responsabilidade de despertar novamente o Jardim da Fonte Principal em Longwood é um exercício de criatividade, consideração e responsabilidade. Isso demanda respeito pelo quão inovador o espaço era em sua época e levando adiante a intenção de construir uma experiência mágica, inovadora e totalmente sensorial. Este é um local tanto aclamado quanto exclusivo de todo o mundo", disse Redman.

Os destaques do projeto incluem a restauração completa de 4.000 peças de calcário, nova infraestrutura mecânica e elétrica e uma experiência totalmente nova no Jardim, a Gruta (Grotto). Para melhorar o acesso dos visitantes, estão sendo criados caminhos ampliados, uma elaborada cerca viva de buxos e convidativas alamedas. O uso de tecnologia de ponta trará para a fonte apresentações que atingirão alturas muito maiores, tornando o revitalizado Jardim da Fonte Principal uma experiência verdadeiramente inigualável para o visitante.

A revitalização do Jardim da Fonte Principal do Longwood é o maior projeto de preservação de fontes desse tipo nos Estados Unidos. Um esforço tão grande e complexo exige talento, um conjunto de habilidades e cuidado de uma equipe perfeita para restaurar o antigo e ao mesmo tempo introduzir o novo. Longwood está colaborando com um excelente grupo internacional de firmas líderes, dedicadas à preservação histórica, arquitetura paisagística e design de fontes, incluindo:

Beyer Blinder Belle, a principal firma de arquitetura especializada em preservação histórica, lidera o projeto de renovação e uma equipe de designers locais, nacionais e internacionais. A BBB também lidera os esforços relacionados com a revitalização da arquitetura existente para acomodar um número maior de visitantes e para melhorar o acesso às diferentes áreas do Jardim.

West 8, uma firma de arquitetura paisagística mundialmente renomada, está projetando os espaços públicos do jardim para amplificar o projeto original e melhorar os elementos de horticultura do Jardim da Fonte Principal, bem como criar jardins que serão novas amenidades para os visitantes do Longwood.

Fluidity Design Consultants, uma firma de projetos e engenharia de fontes baseada em Los Angeles , está supervisionando a incorporação de infraestruturas de última geração às fontes. A firma está também adicionando novas e empolgantes capacidades para o controle dos movimentos da água, as quais irão aprimorar os renomados Shows Iluminados de Águas Dançantes, acompanhados por música.

Para obter informações sobre o Jardim da Fonte Principal e sobre o Verão de Espetáculos, visite o endereço longwoodgardens.org.

Sobre o Longwood Gardens

Em 1906, o industrial Pierre du Pont (1870-1954) adquiriu uma pequena fazenda perto de Kennett Square, na Pensilvânia, para salvar uma coleção de árvores históricas de serem cortadas e vendidas como madeira. Atualmente, o Longwood Gardens é uma das maiores exibições de horticultura de todo o mundo, englobando 1.077 acres de jardins deslumbrantes, florestas, prados, fontes, um órgão Aeolian com 10.010 tubos e um conservatório de 4,5 acres. Longwood dá continuidade à missão estabelecida pelo Sr. du Pont de inspirar as pessoas através da excelência no design de jardins, horticultura, educação e artes performáticas, através de programações que incluem exibições, apresentações musicais dos principais artistas, renomados programas de educação em horticultura, pesquisas em horticultura, gestão ambiental e envolvimento da comunidade.

Longwood Gardens está localizado na US Route 1 perto de Kennett Square, na Pensilvânia, 30 milhas ao oeste de Filadélfia. Os detalhes podem ser consultados no endereço www.longwoodgardens.org.

Vídeo - https://youtu.be/O1kekxhCOk0

FONTE Longwood Gardens