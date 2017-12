Love Mondays aponta as 50 empresas mais amadas pelos funcionários

SÃO PAULO, 16 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Love Mondays, a maior plataforma onde os funcionários avaliam as empresas onde trabalham, lançou seu ranking anual das 50 Empresas Mais Amadas. Ao contrário de outras listas de melhores empresas para se trabalhar, o Love Mondays fornece o único ranking baseado exclusivamente nas avaliações postadas pelos funcionários de maneira espontânea e sigilosa. No Love Mondays o funcionário avalia os prós e contras de trabalhar na sua empresa, bem como atribui sua nota para os critérios: qualidade de vida, cultura da empresa, remuneração e benefícios e oportunidade de carreira, além de avaliar sua satisfação geral no trabalho.

Esta é a primeira vez que o Love Mondays cria dois rankings separados - as 50 Empresas Mais Amadas (composta por empresas com mais de 500 funcionários) e as 30 PMEs mais amadas (composta por empresas com menos de 500 funcionários e startups). As empresas foram classificadas com base na nota média de "satisfação geral" atribuída por seus funcionários, com classificações de 1 a 5 (sendo 1 muito insatisfeito e 5 muito satisfeito).

Confira o ranking completo das 50 Grandes Empresas Mais Amadas no link: https://www.lovemondays.com.br/ranking/melhores-empresas-para-trabalhar-2017/grandes

Confira o ranking completo das 30 PMEs Mais Amadas no link: https://www.lovemondays.com.br/ranking/melhores-empresas-para-trabalhar-2017/pme

Sobre o ranking, Luciana Caletti, CEO do Love Mondays, observa que "A percepção de atuais e ex-funcionários da empresa onde trabalharam e as experiências que tiveram trabalhando lá são informações fundamentais para ajudar qualquer candidato a encontrar uma empresa alinhada com seus valores e objetivos de carreira. Através do ranking das 50 Empresas Mais Amadas, o Love Mondays utiliza milhares de opiniões autênticas para identificar as empresas onde os funcionários são mais felizes. Esperamos que isso ajude os profissionais que estão procurando emprego em 2017 a encontrar uma empresa que os faça amar as segundas-feiras!".

Dentre as 50 Empresas Mais Amadas de 2017 estão empresas de diversos setores, incluindo tecnologia, bens de consumo, serviços financeiros, agronegócio e muito mais. O Love Mondays divulgou o primeiro ranking das empresas mais amadas em 2016 e já há muitas empresas aparecendo na lista pelo segundo ano consecutivo, incluindo Takeda, Monsanto, Bayer e Mercado Livre.

Ambos os rankings, 50 Grandes Empresas Mais Amadas de 2017 e 30 PMEs Mais Amadas de 2017, são determinados com base na nota média de satisfação geral atribuída pelos funcionários entre 01 de janeiro de 2016 e 30 de novembro de 2016. As empresas consideradas para a lista 50 Empresas Mais Amadas de 2017 tiveram, pelo menos, 50 avaliações, e para a lista das 30 PMEs Mais Amadas de 2017 as empresas tinham, no mínimo, 15 avaliações, durante o período de elegibilidade.

Sobre Love Mondays

Love Mondays é a principal plataforma de avaliações de empresas, salários e vagas de emprego do Brasil. Com mais de 80 mil empresas avaliadas no site, o Love Mondays ajuda mais de um milhão de profissionais por mês a tomarem decisões bem informadas sobre suas carreiras.

Relacionamento com a imprensa: imprensa@lovemondays.com.br | +55 11 3071-3385

FONTE Love Mondays