LUISS Business School na Itália lança o projeto GROW - Generating Real Opportunities for Women: para aperfeiçoar a liderança feminina

ROMA, 21 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- A LUISS Business School (Escola de Negócios LUISS) lançou o Grow Project- Generating Real Opportunities for Women (Projeto GROW ? Gerando Oportunidades Reais para Mulheres), uma iniciativa direcionada a todas as estudantes da LUISS Business School em Roma (Itália), a qual mais uma vez envolve a escola em projetos estratégicos para o desenvolvimento de futuros gestores de primeira linha.

Formar os líderes do futuro. É esse o objetivo que a LUISS Business School decidiu seguir, comprometendo-se com seu treinamento de executivos e programa de pesquisas e com o apoio de importantes empresas. O projeto GROW expressa a vontade da LUISS BUSINESS SCHOOL de fornecer uma contribuição qualificada para os objetivos comuns que as Nações Unidas, a União Europeia e o G20 já assumiram e destacaram ainda mais, ou seja, o papel da mulher na sociedade.

"É um desafio estratégico para nosso país, o qual requer esforço e compromisso para garantir uma transformação cultural efetiva" ? conforme declaração do Prof. Paolo Boccardelli, Reitor da LUISS Business School, relembrando o significativo papel da Escola no treinamento de executivos profissionais, capazes de enfrentar uma economia de mercado constantemente complexa.

Personalidades diversas e relevantes, tanto do mundo da gestão quanto do mundo empresarial, participaram do Comitê de Direção e do Conselho Consultivo do projeto GROW, coordenado por Luisa Todini, Presidente da Poste Italiane, membro da Diretoria da LUISS e Presidente do Comitê de Direção.

"A promoção da liderança feminina nas empresas ? declarou Luisa Todini ? além de perseguir um objetivo de igualdade e coesão social através de uma mistura de gêneros, significa, acima de tudo, contribuir decisivamente para o desenvolvimento de nosso sistema econômico em termos de produtividade, crescimento e dinamismo".

"A iniciativa da LUISS, promovida pelo Reitor da LUISS Business School Paolo Boccardelli e a qual envolve igualmente gestores masculinos e femininos, do mundo da pesquisa e do mundo profissional, tem um significado duplo e constitui ? em termos de método, números e qualidade ? na hora certa, um desafio e um exemplo positivo que atingirá uma aceitação bastante ampla pelas principais empresas italianas, contribuindo de maneira relevante para os objetivos de transformação social e cultural de nosso país".

O Projeto GROW é a síntese do grande compromisso o qual a LUISS Business School decidiu seguir para apoiar o desenvolvimento educacional e profissional de suas estudantes, as quais atualmente representam 55% da população estudantil.

Dois cursos de treinamento que fazem parte do Projeto GROW tiveram início em 14 de novembro de 2016: o programa de talentos, dedicado ao diploma MBA, organizado graças ao apoio da LUISS Business School, da Johnson & Johnson e da Korn Ferry International, o qual inclui seleção, treinamento e contribuição de trabalho de talentos femininos vindos de todas as partes do mundo, através da participação em curso de treinamento individual e estruturado, organizado em parceira com empresas; e através do programa Data Girls, dedicado às estudantes do Mestrado Especializado, criado para apoiar mulheres jovens interessadas em aproveitar todas as oportunidades vindas do gerenciamento de dados e do mundo digital.

"Esse é um projeto muito ambicioso direcionado às jovens mulheres as quais, ontem, hoje, amanhã e depois, pretendem contribuir, através da LUISS, para o desenvolvimento da nossa sociedade" ? declarou a Profa. Paola Severino, Reitora da LUISS Guido Carli, agradecendo a todos os participantes da iniciativa por seu apoio.

