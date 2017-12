Maggie Sottero Designs satisfaz a demanda global de vestidos a preços acessíveis

SALT LAKE CITY, 11 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A Maggie Sottero Designs (www.maggiesottero.com), ateliê premiado de design de vestidos de noivas, revelou a etiqueta Rebecca Ingram, sua terceira linha esperada pelos lojistas e parceiros da mídia nos mercados globais de casamentos durante o outono passado. A nova linha acessível de vestidos de noivas recebeu elogios esfuziantes do público com a apresentação do estilo e qualidade excepcional dos vestidos para a noiva consciente do melhor custo/benefício.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/456559/Maggie_Sottero_Designs_Rebecca_Ingram.jpg

As fotos e o vídeo de vestidos a preços acessíveis podem ser vistos em www.rebeccaingram.com .

"Aproximadamente trinta por cento das noivas de hoje buscam vestidos acessíveis para o dia do casamento", disse Christina Blanchette, vice-presidente de vendas e marketing da Maggie Sottero Designs. "Vestidos a preços baixos estão no mercado há algum tempo, mas encontrar um vestido bonito e de alta qualidade continuava a ser um desafio. Com a linha Rebecca Ingram, as noivas contam agora com a convergência perfeita de moda e acessibilidade."

Entre os principais estilos da coleção inaugural Rebecca Ingram estão:

Olivia, um vestido de baile apresentando decote em renda sobreposta e cinto cintilante

Hope, um vestido sexy estilo sereia com abertura dupla nas costas

Allison, um vestido de baile romântico com decote em delicada renda sobreposta e alças enfeitadas com cristais

Após o sucesso do lançamento, Maggie Sottero Designs está oferecendo um concurso na mídia social no qual as participantes estão convidadas a organizar um quadro no Pinterest inspirado em casamentos e que inclua seus estilos da linha Rebecca Ingram favoritos. As inscrições serão julgadas pela Maggie Sottero Designs, e a futura noiva com a participação vencedora receberá o vestido Rebecca Ingram de sua escolha, hotel e passagem para uma lua de mel em Fiji, e $1.000 para gastar no casamento de seus sonhos. O concurso acontece de 9 a 31 de janeiro.

As noivas interessadas na compra de vestidos a preços acessíveis podem encontrar uma loja autorizada no website da companhia.

Sobre a Maggie Sottero Designs:

A Maggie Sottero Designs tem sido, por aproximadamente vinte anos, uma das fabricantes de vestidos de noivas mais reconhecidas e procuradas do mundo, contando com ateliês em Sydney, Austrália e Salt Lake City, em Utah. As noivas reconhecem a Maggie Sottero Designs pelas suas coleções inspiradoras e atenção meticulosa a detalhes. A missão da estilista de alta costura é tornar os sonhos da noiva uma realidade oferecendo estilos inovadores, qualidade superior e os melhores serviços através de relações benéficas para todos seja com lojistas, parceiros de cadeias de abastecimento ou prestadores de serviços.

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/399080/Maggie_Sottero_Designs___Logo.jpg

