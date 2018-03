Magic Paula fala ao Observatório do Terceiro Setor sobre seu trabalho social por meio do esporte

São Paulo --(DINO - 23 dez, 2016) - Magic Paula, ex-jogadora de basquete da Seleção Brasileira e medalhista olímpica, é a entrevistada desta semana do programa Observatório do Terceiro Setor. No bate-papo, Paula fala sobre o início da carreira, ressalta a necessidade de profissionalizar a gestão do basquete no Brasil e conta sobre o trabalho do Instituto Passe de Mágica, instituição da qual é fundadora e que promove o desenvolvimento social por meio do esporte.

A entrevista foi ao ar pela TV ABERTA SP, canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo e encontra-se disponível no site do Observatório, no link http://observatorio3setor.com.br/media-center/videos/magic-paula-das-quadras-de-basquete-para-terceiro-setor/

Paula também participa da campanha contra a intolerância lançada pelo Observatório nas redes sociais: Assista ao vídeo:

https://www.facebook.com/observatorio3setor/videos/750027985151584/

O Observatório

O Observatório do Terceiro Setor é um grupo de comunicação que visa promover a construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável, por meio de seus canais: um programa transmitido ao vivo no portal do Observatório; um programa na Rádio Trianon AM 740; um programa de televisão, exibido na TV Aberta São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo; o portal e as mídias sociais, Facebook e Instagram.

Em todos estes canais, o Observatório divulga e promove o trabalho realizado por organizações não governamentais, associações e fundações que compõem o Terceiro Setor e temas relacionados.