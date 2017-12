Maior festival-escola do Brasil, Femusc começou nesta quinta-feira, 26

Considerado o maior festival-escola do Brasil, o evento vem alterando a realidade do Estado, fortalecendo o cenário musical erudito brasileiro e, ainda, dando a oportunidade de aperfeiçoamento a milhares de jovens instrumentistas de todo o mundo. Chegando à 12ª edição, neste ano, ele terá representantes de 20 países, que, juntos, oferecem ao público apresentações com formações únicas.

Na programação do Femusc, ao longo dos próximos dez dias, há grandes concertos, orquestras, música de câmara e também duas óperas completas. Além disso, a agenda conta com apresentações em palcos alternativos, como hospitais, asilo, empresas e cidades vizinhas, e, ainda, uma colônia de férias musical para as crianças.

Programação

Com apresentações diárias, a agenda do Femusc conta com, pelo menos, seis programas diários, que vão dos Grandes Concertos até apresentações específicas de canto, piano, violão e música de câmara. Nos sábados, também estão previstas atrações para as crianças, como o Concertos para as Famílias e o Zoológico Musical.

O repertório da 12ª edição do Femusc terá duas óperas (A Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, e The Turn of the Screw, de Benjamin Britten), e, ainda, a Sinfonia nº 2 de Gustav Mahler, e a abertura O Barbeiro de Sevilha, do italiano Giacomo Rossini. No dia 27, para comemorar o aniversário de Mozart, ocorre um concerto especial com obras do compositor austríaco. A programação completa estará disponível no site www.femusc.com.br.

Sobre o Femusc

O Femusc está na 12ª edição e acontece, anualmente, em Jaraguá do Sul. Considerado o maior festival-escola do Brasil, o evento reúne alunos de todo o mundo que, em aulas e concertos, podem dividir o palco com alguns dos professores mais virtuoses da atualidade. Saiba mais acessando www.femusc.com.br ou www.facebook.com/femusc.

Foto: Fernando Tubbs/ divulgação Femusc

