Maior torneio interclubes do Brasil chega à final do futsal com 470 jogos disputados

São Paulo, SP--(DINO - 15 dez, 2016) - Programa Esportivo para Associados de Clubes (Pepac), o maior campeonato interclubes do país, finaliza a 18ª temporada do torneio de futsal com 470 jogos disputados em seis categorias. No total, 1.176 esportistas participaram das competições de seis categorias, representando 19 agremiações do Estado de São Paulo.

O Pepac, que também realiza um torneio de vôlei, tem uma história crescente de sucesso. Promovido pelo Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo (Sindi-Clube) desde 1999, é realizado entre março e dezembro. Na edição deste ano, 3.545 jogadores participaram, representando 47 clubes, integrados a 228 equipes, em 19 categorias.

O objetivo é promover a integração social, saúde e bem-estar dos associados de clubes participantes, por meio da atividade de lazer. A ação inclui atletas não federados de oito a oitenta anos, em divisões que vão do infantil ao máster, de acordo com o nível técnico dos participantes.

"Vivemos a década do esporte no Brasil e buscamos incentivar a prática pelos associados dos clubes, promovendo benefícios à saúde e ao convívio social. Estamos muito felizes com o excelente resultado que o Pepac proporciona em todas as suas edições e orgulhosos por poder contribuir com este importante desenvolvimento físico e pessoal", diz Cezar Roberto Leão Granieri, Betinho, presidente do Sindi-Clube.

Futsal

Com o total de 470 partidas, oito agremiações foram campeãs nas seis categorias do futsal, nas séries ouro e prata (veja quadro). Entre os vencedores, está o Clube Esportivo Helvetia, que conquistou o título na Sub 11. "É um trabalho de dois anos, com muito esforço e dedicação de todos dentro do clube. Estou muito feliz e satisfeito com nosso desempenho. A estrutura, a premiação e todos da organização do torneio estão de parabéns", diz o técnico Denis Oliveira da Silva, após a vitória na última semana.

Vôlei

As disputas de vôlei do Pepac ainda seguem em andamento e terão as 39 equipes campeãs conhecidas em 16 de dezembro, somando mais de 1,3 mil jogos. No total, participam 2.369 atletas, de 45 agremiações, nas categorias de vôlei menores, de 8 a 16 anos, e vôlei máster, acima de 30 anos.

O Sindi-Clube promoverá, em 19 de dezembro, no Clube Esperia, uma grande festa de premiação do vôlei máster feminino, para a entrega de troféus e medalhas às atletas. Estarão presentes à comemoração cerca de 800 pessoas.

Prêmio Melhores do Ano

Para completar, o Sindi-Clube realiza anualmente uma votação aberta pela internet para indicar os melhores atletas e técnicos de futsal e vôlei. A premiação será feita em uma cerimônia na sede da entidade, em São Paulo, em 20 de dezembro.

Em 2015, foi lançado um aplicativo com informações detalhadas e fotos da competição, uma novidade que estimula o acesso à informação e a interação.

A arbitragem oficial fica a cargo das Federações Paulistas de vôlei e futsal. Há, ainda, um Tribunal de Justiça Desportiva e canais telefônicos e online para dirimir dúvidas.

Antes do início dos torneios, são realizados congressos técnicos com os clubes participantes, quando são definidos os regulamentos e todas as informações sobre tabelas e jogos.

Dados sobre cartões, artilharia e cadastramento de atletas ficam disponíveis às agremiações filiadas ao Sindi-Clube no portal da entidade (www.sindiclubesp.com.br), em espaço exclusivo, atualizado semanalmente.

Confira a lista de clubes vencedores do Pepac 2016 no futsal:

Futsal

- Clube Esportivo da Penha (Sub 9 - Série Ouro)

- Clube Esportivo da Penha (Sub 15 - Série Prata)

- Clube Esportivo Helvetia (Sub 11 - Série Ouro)

- Clube Paineiras do Morumby (Sub 11 - Série Prata)

- Clube Atlético Ypiranga (Sub 13 - Série Ouro)

- Clube Atlético Ypiranga (Sub 17 - Série Ouro)

- Clube Aquático do Bosque (Sub 13 - Série Prata)

- Associação dos Oficiais da Polícia Militar de São Paulo (Sub 15 - Série Ouro)

- Esporte Clube Pinheiros (Sub 17 - Série Prata)

- Ribeirão Pires Futebol Clube (Sub 21 - Série Ouro)

Sobre o Sindi-Clube

Fundado em 1989, o Sindi-Clube, Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo, atua na defesa dos interesses das associações socioesportivas paulistas e realiza diversas ações para manter em constante evolução os 3,5 mil clubes que formam sua base e contam com 10,8 milhões de associados, gerando 250 mil empregos diretos. Por ter como marca principal a prestação de serviços a essas entidades, o Sindi-Clube oferece consultorias em todas as áreas da administração dos clubes. A entidade mantém a Universidade Sindi-Clube, a única instituição de ensino corporativo dedicada ao setor de clubes do país, e o Programa Sindi-Clube Aprendiz. Também oferece benefícios de convênios estabelecidos com a Academia Paulista de Letras, Instituto Mauá de Tecnologia, Gustavo Borges, Cia das Letras, CIEE, Segasp, Soccer Grass, Myrtha Pools, Total Mobi e Admix. O Sindi-Clube ainda desenvolve programas nas áreas esportiva e cultural, dedicados ao atendimento de associados de clubes, com muito sucesso.