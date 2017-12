Maiores incentivos em 2017 para parceiros do canal da Bitdefender membros do Partner Advantage Network

BUCARESTE, Romênia, 10 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A Bitdefender, provedora de soluções inovadoras de softwares de segurança, anunciou suas novidades do programa Partner Advantage Network de 2017 que melhora seu posicionamento competitivo, ampliando o regime de margens para todos os parceiros do mundo inteiro.

A partir de 3 de janeiro, parceiros da Bitdefender podem acessar um novo programa de parceiros de cinco estrelas que fortalece o desempenho e aumenta as vantagens para que todos os parceiros continuem a obter ganhos rápidos feitos pela Bitdefender e pela presença de seu canal nos últimos anos.

"O sólido conjunto de habilidades dos nossos parceiros, combinado com o novo programa, irá formar uma forte aliança, com vantagens significativas para ambos as partes", disse Raluca Cosciug, gerente do Worldwide Partner Program da Bitdefender. "A adesão de membros à rede mais do que duplicou nos últimos dois anos, e os prêmios mais recentes recebidos de auditores de canais independentes confirmam o alto nível de satisfação dos parceiros com nosso programa".

Somente em 2016, a Bitdefender aumentou sua rede de parceiros de canal em 40 por cento, e ganhou uma classificação de 5 estrelas no Partner Program Guide (Guia do Programa de Parceiros) da CRN®, uma marca da The Channel Company.

"Uma filosofia-chave da Bitdefender é que o sucesso contínuo acontece quando os resultados são recompensados diretamente e generosamente", acrescentou Cosciug. "Também devemos nosso rápido crescimento aos nossos parceiros e, melhorando o programa de inscrição de negócios, o programa New Opportunity Registration, queremos fortalecer ainda mais as nossas relações e ajudá-los a se tornar mais competitivos em um mercado desafiador".

A oferta de proteção terminal da empresa Bitdefender consiste no programa Bitdefender GravityZone, uma solução líder para oferecer segurança mesmo às mais complexas infraestruturas híbridas. Seja física ou virtual, uma combinação de nuvem local privada ou pública, o GravityZone oferece às empresas uma gestão de risco extremamente mais rápida e eficiente.

O Partner Program Guide de 2017 pode ser encontrado on-line aqui.

Sobre a Bitdefender

A Bitdefender é uma empresa global de tecnologia de segurança que fornece soluções de segurança cibernéticas completas de vanguarda e proteção avançada a ameaças para mais de 500 milhões de usuários em mais de 150 países. Desde 2001, a Bitdefender produziu consistentemente tecnologias de segurança premiadas para empresas e consumidores, e é a fornecedora preferida para infraestrutura híbrida de segurança e proteção final. Através de alianças e parcerias de P&D, a Bitdefender é considerada à frente e conhecida por oferecer segurança potente e de confiança. Mais informações estão disponíveis no endereço http://www.bitdefender.com.

