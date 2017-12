Mais de 40% dos brasileiros aceitariam receber salários mais baixos, se pudessem viajar mais a negócios

RIO DE JANEIRO, 30 de Janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Nova pesquisa revela que viajantes de negócios, principalmente os brasileiros, preferem novas experiências do que benefícios trabalhistas tradicionais, estreitando a linha que divide trabalho e lazer. Realizado pela Booking.com para Empresas, líder global em conectar viajantes de negócios com a maior variedade de lugares para ficar, o levantamento mostra que 43% dos viajantes de negócios aceitariam receber um salário menor, caso isso significasse um aumento no número de viagens a trabalho. Esse resultado reforça a tendência de que viagens corporativas podem ser consideradas um diferencial para um funcionário no país, assim como uma motivação extra e uma ferramenta para retenção de talentos.

"Viagens de negócios não são mais vistas como um inconveniente ou perda de tempo, mas sim, como uma oportunidade para expandir os horizontes, encontrar inspiração e fazer progressos na carreira", afirma Ripsy Bandourian, Diretor de Desenvolvimento de Produto da Booking.com.

Para ver o texto completo acesse: https://news.booking.com/pt-br/

Contato:

Para mais informações, entre em contato com a assessoria de imprensa da Booking.com no Brasil:

Raysa.Himelfarb@gmail.com or AndreLuiz.Barros@edelmansignifica.com

Sobre a Booking.com para Empresas

A Booking.com para Empresas (www.booking.com/business) é a oferta adaptada especificamente aos viajantes de negócios para que possam reservar e gerenciar suas viagens de forma mais simples, inteligente e gratificante. Mais de uma em cada cinco reservas feitas na Booking.com são para negócios. Recursos avançados para esse tipo de viagem na Booking.com destacam os lugares que são frequentemente utilizados para a categoria, explorando os extensos dados de avaliação para facilitar a escolha de acomodações testadas e aprovadas pelos viajantes. A Booking.com para Empresas também oferece uma ferramenta gratuita para os administradores de viagens e assistentes, que permite que eles façam reservas em nome de terceiros. A Booking.com para Empresas é uma plataforma com funcionalidade aprimorada e relatórios projetados para atender às necessidades específicas de viagens corporativas ao entregar a mesma facilidade da Booking.com, permitindo que todos os viajantes de negócios façam reservas com confiança, onde quer que seus negócios os levem.

FONTE Booking.com