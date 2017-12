Mais uma associada da Abesata conquista certificação ISAGO são paulo--( DINO - 30 jan, 2017) - A Proair, uma empresa associada da Abesata (Associação Brasileira das Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo), conquistou a certificação ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations) para atuar nas operações em solo. A certificação é para serviços prestados no Aeroporto de Guarulhos. A Swissport, também associada da Abesata, já conta com a certificação em todas as áreas de atuação do ground handling (passageiro, rampa e carga) no Aeroporto do Galeão (Rio de Janeiro), Aeroporto de Guarulhos (São Paulo) e Viracopos (Campinas).