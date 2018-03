Maison Mumm, ícone da vitória graças a Thomas Coville

Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade

LONDRES, 27 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- A Maison Mumm, ícone da celebração, exerceu, com orgulho, um importante papel na celebração de Thomas Coville, que conquistou o recorde da turnê mundial (world tour) em 49 dias e 3 horas.

Foto: http://mma.prnewswire.com/media/452340/Maison_Mumm_Thomas_Coville.jpg

Em toda sua história, a Maison Mumm vem se dedicando a forçar os limites na busca da vitória e de aventureiros internacionais que rompem fronteiras para moldar nosso futuro. Desde o início, a Maison Mumm acompanha realizadores audaciosos, compartilhando valores comuns de paixão, comprometimento e a busca por excelência. Esses são os mesmos valores fundamentais que estão no coração de Thomas Coville, capitão do trimarã SODEBO?Ultim', e da Maison Mumm.

FONTE Maison Mumm