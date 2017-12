MAN Latin America lança solução para baratear manutenção de motores

"Essa é mais uma novidade que lançamos no mercado, atentos às necessidades de nossos clientes, com um custo reduzido e a confiabilidade de utilizar um componente desenvolvido pela Engenharia da montadora. Para se ter uma ideia das vantagens, a vida útil do motor pode ser ampliada significativamente com a oportunidade de instalação da camisa por três vezes para esse reparo", explica Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da MAN Latin America.

O executivo ressalta ainda que, além do baixo custo de aquisição, a solução criada por projetistas da empresa para o componente tem um preço mais competitivo em relação à oferta da concorrência para seus produtos. A peça está disponível para aquisição, com exclusividade, em toda a rede da MAN Latin America e conta com um ano de garantia da montadora para reparos realizados na concessionária.

"Há padrões rígidos para o processo de montagem do componente, que influenciam na durabilidade da camisa e acarretam o menor consumo de lubrificantes", detalha Ricardo. Para o lançamento, a MAN Latin America realizou testes em veículos em condições reais de operação e também em bancada dinanométrica.

O encamisamento do cilindro é uma prática bastante utilizada no Brasil para reduzir o custo de manutenção. O componente dá um novo revestimento ao cilindro do motor para voltar à sua condição original e evitar o desperdício de lubrificante e combustível, além da perda de performance do motor, ocasionadas pelo desgaste natural. O cliente ainda economiza com documentação, pois não há necessidade de troca da numeração do motor nas bases de informações dos órgãos governamentais.

Linha completa

Com o lançamento, a rede da MAN Latin America oferece uma linha completa para esse tipo de manutenção nos motores que equipam os veículos comerciais MAN e Volkswagen. O motor MAN D26 e o Cummins ISL são desenvolvidos com camisa de série. Já o Cummins ISF segue o mesmo conceito do MAN D08. Em todos os casos, o cliente encontra a peça de reposição nas concessionárias da marca.

