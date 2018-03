Mangabeira Shopping, a arquitetura moderna do empresário Roberto Santiago

João Pessoa--(DINO - 22 dez, 2016) - Foi no último dia de novembro de 2014 que uma das arquiteturas mais modernas do país foi inaugurada em João Pessoa, capital da Paraíba - o Mangabeira Shopping. Obra de um paraibano de 58 anos, que também é comerciário e empresário ? o visionário Roberto Santiago.

Com público estimado, na época de abertura do shopping, de 350 mil consumidores em potencial, as redes de varejo não tiveram do que reclamar. Em dias de inauguração no Mangabeira, algumas lojas chegaram a registrar um faturamento cinco vezes superior em relação a inauguração de outras lojas no país. O que ratificou o potencial de consumo do empreendimento de Roberto Santiago.

O Mangabeira Shopping foi construído em dois anos e meio e nele foram investidos quase meio bilhão de reais. Durante a obra, também foram gerados cerca de três mil empregos. Na época da inauguração Roberto Santiago ressaltou que o Mangabeira não atrapalharia o seu outro empreendimento - o Manaira Shopping, este é um negócio mais antigo, inaugurado no ano de 1989, ele é um dos maiores centro de compras da capital da Paraíba e já passou por cinco expansões desde que foi construído. De acordo com declarações do empreendedor em 2014, não chegaria a 5% o percentual de clientes do Manaira que migrariam para o Mangabeira. De qualquer forma, isso não seria sentido já que o Manaíra Shopping mantinha um crescimento no movimento de clientes que ficava entre 10% e 15% ao ano.

O projeto de criar o Mangabeira nasceu entre os anos de 2007 e 2009. Quando comparado com o Manaira Shopping, porém, Roberto Santiago afirma que são dois projetos completamente diferentes no aspecto urbano social. O Shopping inaugurado em 1989 levou moradores para o bairro de Manaíra. A região, que era até então formada apenas por casas, transformou-se em um cinturão de edifícios e lojas comerciais nos arredores do empreendimento. Santiago diz que a cidade correu em direção ao Manaira, que é conhecido como o "shopping da cidade".

O Mangabeira, por sua vez, traria valorização ao lugar, segundo perspectivas de 2014. A área já estava bastante habitada, no entanto, com a supervalorização de terrenos e casas, estimava-se maior evolução socioeconômica e do nível econômico das pessoas daquela área.

Situação que, segundo o empresário já vinha sendo sentido há alguns anos, referindo-se ao bairro Bancários, que vinha crescendo de forma bastante acelerada - por conta da série de equipamentos comerciais de médio e grande porte que estavam surgindo.

Atualmente, o shopping é um dos maiores incentivadores do desenvolvimento do bairro de Mangabeira e de toda a zona sul da capital paraibana.

Roberto Santiago

Natural de João Pessoa, Santiago nasceu em 16 de julho de 1958, estudou no Colégio Marista Pio X, uma instituição tradicional da capital, e cursou Administração de empresas no Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ). Profissionalmente, iniciou carreira no Café Santa Rosa, mas logo investiu na sua própria empresa de cartonagem. Depois, partiu para área de loteamento, onde adquiriu experiência no campo.