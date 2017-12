Mangueiras e mangotes facilitam o crescimento do setor de bebidas

Atibaia - SP--(DINO - 11 jan, 2017) - O setor de bebidas brasileiro arrecadou, em 2015, em torno de 109,1 bilhões de reais, o país possui grandes fabricantes como Ambev, franqueados da Coca Cola, Pepsico, entre outras, e para conquistar excelência em qualidade e oferecer o melhor a seus clientes, essas empresas possuem em suas unidades fabris diversas tecnologias e equipamentos diferenciados. Dois elementos fundamentais para a fabricação e transporte das bebidas produzidos por essas grandes empresas ou qualquer outra fabricante de bebidas são as mangueiras e mangotes para produtos alimentícios.

As mangueiras são responsáveis pela condução dos produtos alimentícios, sendo essenciais no transporte de bebidas dentro das fábricas e também na transferência para outros locais. Com resistência a variação de temperaturas é capaz de conduzir alimentos quentes ou frios com total higiene e proteção contra contaminações, absorções tóxicas ou de qualquer gosto ou cheiro. Outro benefício deste material é a fácil higienização que pode ser realizada de maneira simples e veloz, eliminando quaisquer resquícios e garantindo a assepsia do meio.

Os mangotes são mangueiras industriais mais curtas e realizam a sucção e descarga de produtos alimentícios. Suas principais propriedades são a flexibilidade, a resistência à abrasão, às altas temperaturas, além de possuírem um ótimo custo-benefício.

A qualidade e características das mangueiras e mangotes dependem da empresa fabricante, a AC Flex produz os seus produtos com Borracha Sintética atóxica resistente à abrasão, à temperatura de até 80ºC, intempéries e ozônio, perfeita para vinícolas, laticínios, fábricas de suco, etc. Os elementos são produzidos na cor branca com faixa espiral preta e com diversos diâmetros disponíveis de acordo com a necessidade da empresa fabricante de produtos alimentícios. A utilização de materiais e equipamentos de qualidade definirá o sucesso do seu negócio.

