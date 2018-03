Manutenção de piscinas vira oportunidade de negócios

Atibaia - SP --(DINO - 27 dez, 2016) -

O calor está de volta e quem tem piscina em casa está mandando fotos para os amigos para provocar aquela "inveja". Ou então, combinando um churrasco e piscina com a família para o final de semana. Mas quando a visita chega e vê a piscina limpa e com a água cristalina, não imagina o trabalho que é limpar a piscina.

Muitas pessoas chegam cansadas do trabalho e acabam deixando os cuidados necessários com a piscina para depois, ou mesmo por falta de conhecimento de como usar os produtos, que são considerados fortes e se não utilizar com os equipamentos corretos, pode prejudicar a saúde.

Limpar a piscina pode ser considerado perigoso, por isso muitas pessoas optam por contratar profissionais. Esta demanda está aumentando cada vez mais, pois o proprietário de uma casa com piscina prefere chegar e aproveitar o lazer com os amigos e família, devido a vida corrida dos dias de hoje.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A vantagem de trabalhar neste mercado é que as piscinas precisam de manutenção durante todo o ano. E agora você deve estar se perguntando: mas como eu posso começar a trabalhar neste mercado tão promissor? A Lanomar , empresa do ramo de piscinas, nos ajudou a responder esta pergunta.

O primeiro passo é buscar se especializar e buscar por cursos, é importante que você seja um profissional que tenha um certo conhecimento, isso o ajudará a conquistar mais clientes. Depois invista os equipamentos específicos para a limpeza de piscinas, geralmente, os proprietários já possuem um aspirador e redes para a limpeza da piscina.

Depois, é preciso que adquira produtos para limpeza pesada como cloro , desencantador, elevador de PH , entre outras soluções. Estar preparado para qualquer tipo de limpeza irá melhorar o desempenho e agilidade na hora de limpar a piscina. Estes tipos de produtos você poderá encontrar em lojas especializadas como a Lanomar.

Prospectar clientes deste ramo pode ser via internet, indicação e até ações como panfletagem. Você construirá uma carteira de clientes conforme vai aumentando, você não precisará mais investir em comunicação dos seus serviços. Se fizer um trabalho bem feito, provavelmente o proprietário de uma piscina (seja de casa, hotel, pousadas, clubes entre outros) irá optar pelos seus serviços, já que você tem acesso a casa dele, a preferência é uma pessoa de confiança.

Website: http://www.lanomarpiscinas.com.br/