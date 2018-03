Marco Aurélio Candella, médico plantonista, lança livro de ficção num mundo mágico de anões, dragões e outras criaturas

Sorocaba, SP--(DINO - 14 dez, 2016) - "Esperança sob Ataque" é a primeira obra de Marco Aurélio Candella, e foi lançada no dia 9/12, na Livraria Saraiva Mega Store no Shopping Iguatemi Esplanada, em Sorocaba. O autor recebeu leitores numa noite de autógrafos muito agradável.

A obra traz um enredo no qual, por mais denso que seja o mal, o bem sempre encontra formas de renovar os seres. No despertar da luz, os caminhos da redenção e regeneração dos seres se cruzam. Pois onde a luz avança, as trevas naturalmente dissipam-se frente à sua perfeição.

A trama fala de tempos remotos nos quais o cerne humano era tolhido por conflitos e guerras, e neles podemos refletir sob esta densa trama de paixões e expiações onde o humano e o espiritual confrontam-se, em busca de uma evolução plena na qual o mundo renova suas forças e o mal parece expiar sua influência sob a humanidade.

Dessa forma, com o desenvolver da trama, observamos o caminhar das vivências experimentadas e as reflexões vividas pelos personagens em busca de sua autoevolução, ressaltando-se o papel do amor e da esperança.

Até mesmo um ser degenerado como Lúcifer pode encontrar seu caminho de redenção. Em contraposto, até os seres da luz podem ser tentados a buscar as sendas das trevas, como Almir.

Sobre o autor

Marco Aurélio Candella é médico formado pela PUC-SP, especializado em gestão hospitalar pela Osvaldo Cruz e Medicina da Família pela Unifesp. É concursado público como médico nas prefeituras de Sorocaba e Votorantim e trabalha como médico plantonista nessa região. Candella é apaixonado por medicina, história, arqueologia e ciência. Marco é casado e pai de dois filhos.

Serviço:

Livro: "Esperança sob Ataque", 268 páginas

Autor: Marco Aurélio Candella

Editora: Schoba, 2016

Preço: R$49,90

Website: https://www.editoraschoba.com.br