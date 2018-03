Marco das Três Fronteiras: novo projeto da IMAGIC!

São Paulo--(DINO - 21 dez, 2016) -

Conhecida mundialmente pelo Parque Nacional do Iguaçu e suas Cataratas, Foz do Iguaçu abrigará mais um grande ícone de turismo: a partir desta quarta-feira, 21 dezembro, às 16 horas, será entregue ao público o mais novo projeto da IMAGIC!, a revitalização do Marco das Três Fronteiras.

Mais do que um parque cultural, o projeto apresenta características de inovação singular baseadas em critérios específicos de concepção e desenvolvimento que resultarão em um parque de entretenimento histórico que estabelecerá um marco turístico-cultural sem precedentes na América Latina.

Neste espaço de geografia única no planeta, onde dois rios e três países se encontram, a IMAGIC! propõe uma homenagem à história local e a confluência cultural características desse território de comunhão. Segundo Leonardo Fontenele, arquiteto e CEO da IMAGIC!, o projeto celebra a convergência entre diferentes culturas e povos, homenageando as Missões Jesuíticas nas Américas e a união do Brasil, da Argentina e do Paraguai.

Empreendimento

Organizado em torno de uma edificação ícone representada pelo obelisco que fixa - pelo lado brasileiro - o limite territorial e a soberania dos três países, o empreendimento foi concebido em formato Mixed-Using de modo a mesclar atrações interativas educacionais, reprodução cenográfica dos fatos de relevância histórica e cultural, experiências emocionais e espaços recreativos-turísticos. A abordagem educacional, agregada à dinâmica do entretenimento e à exibição do conteúdo cenográfico, estabelecerá um empreendimento arrojado e de experiências únicas.

A memorável jornada dos jesuítas e outros desbravadores da região será retratada através da reprodução completa de edificações, monumentos e marcos históricos, com proposição de espaços de múltiplos usos e áreas de convivência familiar. A reprodução da arquitetura característica dos séculos 17 e 18 proporcionarão espaços de convívio amistoso e integrado entre os diversos povos que habitam e visitam a tríplice fronteira.

Os jesuítas e os índios guaranis viveram nesta ampla extensão de terras, que hoje integra parte do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Neste território, eles construíram um bem-sucedido sistema social que integrou mais de cem mil pessoas. Das 30 reduções jesuíticas identificadas no Cone Sul, sete estão no leste do Paraguai e 14 no norte da Argentina, muito próximas à fronteira com Foz do Iguaçu. Tudo isso em um raio de 300 km.

As projeções da arquitetura cênica farão uma ambientação das Missões Jesuíticas nos principais pontos do atrativo, passando pela história do desbravador Cabeza de Vaca, primeiro homem branco a ver as Cataratas do Iguaçu, uma Maravilha Mundial da Natureza; dos tratados internacionais delimitando as fronteiras dos três países; da fundação da cidade de Foz do Iguaçu; das referências das Três Fronteiras e do Marco das Três Fronteiras brasileiro. Serão utilizados recursos de entretenimento, tecnologia, educação e artes para emocionar os visitantes e envolvê-los em uma imersão Histórico-Cultural.

Investimento

De acordo com o Grupo Cataratas ? empresa privada, responsável pelo investimento, gestão e operação do novo parque ? o Complexo Turístico Marco das Três Fronteiras está próximo de concluir a segunda fase de revitalização, o que vai garantir e despertar diferentes sentidos nos visitantes. Serão investidos mais de R$ 27 milhões para concluir todo o empreendimento, que sinalizará um novo momento ao turismo de Foz do Iguaçu e à cultura da região. O novo parque está localizado no bairro Porto Meira, a cerca de 14 quilômetros do centro de Foz do Iguaçu. A revitalização do espaço ajudará também no desenvolvimento dessa importante região do município, que já abriga outro ponto turístico, a Ponte Tancredo Neves, ligando Brasil e Argentina.

IMAGIC!

A IMAGIC! é a única empresa brasileira dedicada exclusivamente a Arquitetura do Conteúdo® - a junção em doses exatas dos conceitos de Entretenimento, Arquitetura e Marketing, utilizando-os como ferramenta de criação, design e planejamento de negócios.

Todos possuem uma história para contar. Seja uma empresa ou um empreendimento, sempre existe um "algo a dizer" capaz de tocar o público e estabelecer uma conexão, destacando-o da concorrência. Essa é a especialidade da IMAGIC!. Desenvolver empreendimentos distintos e inovadores; transformar as histórias de nossos clientes em lugares físicos memoráveis e criar experiências cativantes através da Arquitetura do Conteúdo®.

Aliando o profundo conhecimento da indústria de lazer mundial ao total domínio da tecnologia nacional e com um revolucionário conceito de percepção do empreendimento, a empresa especializou-se em desenvolver soluções de entretenimento temático que se adaptem à realidade do país, garantindo a qualidade e o encantamento do produto final, trabalhando desde a definição do conceito inicial até o funcionamento do empreendimento, com experiência em execução, montagem e operação de instalações de lazer.

Mais informações:

