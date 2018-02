MarketAxess anuncia recorde em volumes comerciais de obrigacões latino-americanas

NOVA YORK, Sept. 27, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- A MarketAxess Holdings Inc. (Nasdaq:MKTX), operadora de uma plataforma líder em comercialização eletrônica para títulos de renda fixa e provedor de dados do mercado e serviços pós-comércio para os mercados globais de renda fixa, anunciou volumes comerciais recorde para títulos de dívida latino-americanos. Um recorde de US$ 21 bilhões em obrigações soberanas brasileiras e mexicanas denominadas em moeda local comercializadas no MarketAxess do início do ano até agosto, 101% a mais que o mesmo período do ano passado.

No mesmo período, os volumes de títulos de dívida soberanos e corporativos latino-americanos denominados em moeda forte aumentaram 40%, atingindo um recorde de US$ 51 bilhões. Mais de 600 investidores institucionais comercializaram títulos latino-americanos no MarketAxess neste ano. O MarketAxess acrescentou novos membros à equipe em Miami e São Paulo para apoiar suas crescentes operações comerciais na região.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O mercado secundário de renda fixa latino-americano está passando por um boom, pois os investidores buscam por rentabilidade no ambiente atual de taxas reduzidas. Estamos posicionados para capturar esse interesse como destino líder para comércio de mercado secundário de renda fixa. Nossa equipe de vendas regional possui anos de experiência no mercado local para ajudar clientes e corretores a adotarem a comercialização eletrônica no seu fluxo de trabalho diário, disse Kevin McPherson, Chefe Global de Vendas da MarketAxess.

Nossa estratégia regional está focada em oferecer um mercado de renda fixa central para participantes do mercado local e global. Estou orgulhoso dos esforços da nossa equipe em ajudar a impulsionar a participação recorde deste ano em nossa plataforma. Nosso desempenho reflete nossa liderança em oferecer tecnologia inovadora e eficiente para investidores e corretores latino-americanos, disse Sandy White, Gerente Global de Produtos EM na MarketAxess.

De acordo com a EMTA, os volumes de EM globais no segundo trimestre foram 12% maiores em relação ao último ano. Os instrumentos do mercado local representam mais de 60% dos volumes de EM globais no segundo trimestre.

A MarketAxess oferece comercialização eletrônica 24 horas para títulos denominados em moeda local e forte em três regiões EM América Latina, Europa e Ásia.

Sobre a MarketAxess

A MarketAxess opera uma plataforma líder de comercialização eletrônica que permite aos participantes do mercado de renda fixa comercializarem de maneira eficiente obrigações corporativas e outros tipos de instrumentos de renda fixa usando a tecnologia de comercialização patenteada da MarketAxess. Mais de 1.100 investidores institucionais e empresas corretoras são usuários ativos da plataforma de comercialização MarketAxess, acessando liquidez global em títulos corporativos estadunidenses de classificação elevada, mercados emergentes e títulos de alto rendimento, títulos europeus, títulos de agências dos EUA, swaps de risco de incumprimento e outros títulos de renda fixa. A MarketAxess também oferece vários produtos e serviços relacionados à comercialização, incluindo: dados do mercado para auxiliar clientes com decisões de comercialização; soluções de conectividade que facilitam o processamento direto; serviços em tecnologia para otimizar os ambientes de comercialização; e serviços de execução para gestores de fundos negociados em bolsa e outros clientes. Através da sua divisão Trax®, a MarketAxess também oferece uma variedade de serviços pré e pós-venda, incluindo sistema de negociação, comunicação de transações regulatórias e dados de mercado e referência, em uma variedade de produtos de renda fixa. A Trax é a designação comercial da Xtrakter Ltd., uma empresa do grupo MarketAxess.

A MarketAxess mantém sua sede em Nova York e possui escritórios em Londres, Boston, Chicago, Miami, Los Angeles, São Francisco, Salt Lake City, São Paulo, Hong Kong e Singapura. Para obter mais informações, visite www.marketaxess.com.

Assessoria de imprensa: Mary Sedarat MarketAxess Holdings Inc. +1-212-813-6226 msedarat@marketaxess.com