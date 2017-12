Marketing de conteúdo: a publicidade eficiente e econômica

Se o seu marketing de conteúdo for bem implementado, sempre que alguém procurar por determinado assunto que você publicou, poderá ser direcionado diretamente para o seu site. Em outras palavras: a sua divulgação não tem prazo para sair do ar!

Qualquer pesquisa que fizer na Internet poderá encontrar conteúdo escritos recentemente ou de 3 ou mais anos.

Convido para fazer uma pesquisa no Google com o termo: "como comprar imóvel", digitar sem as aspas.

Conteúdos são exibidos na primeira página de pesquisa do Google após aos anúncios pagos, uns com datas recentes e outros com mais de 3 anos atrás, referente a data de publicação deste artigo.

Indo além, na pesquisa, digite no Google: "como comprar um imóvel com pouco dinheiro"

Encontramos conteúdo escritos a quase 10 anos, em 2007.

Enfim, conteúdo continua rendendo publicidade, visitas ao seu site por longa datas. Afirma Charles Dal Gallo CEO da Agência Legions.

Como definir público para o marketing de conteúdo?

Para essa alcançar essa publicidade infinita, o primeiro passo é planejar o seu marketing de conteúdo, com a definição das personas - ou seja, a elaboração de um perfil fictício que irá compreender as principais características do seu cliente. Toda a sua comunicação de marketing será desenhada exclusivamente para a sua persona.

Conteúdos para cada etapa do processo de compra

Com a persona definida, é a hora de caprichar na elaboração do conteúdo, seja texto, vídeo ou infográfico é essencial apresentar informações que a sua persona considere relevantes.

Com isso, além de prestar um serviço ao seu cliente, você também se destaca como uma referência no seu segmento.

O público que recebe esse material se sente inclinado a retribuir comprando mais de você. Cada conteúdo precisa corresponder a etapa de compra (Jornada de compra) dos clientes.

Outro motivo para o aumento das vendas é a percepção pelo público de como é o seu produto, quais são os diferenciais, ou seja, ele compreende todo o valor agregado que você oferece?

Nesse contexto, a compra não se dará por um critério de preço e sim de qualidade, é preciso saber diferenciar em cada etapa da decisão de compra.

SEO aplicado ao marketing de conteúdo

A técnica de "Search Engine Optimization" (em tradução livre, "otimização para mecanismos de busca"), consiste, grosso modo, no uso de técnicas de redação para que o seu conteúdo se torne mais amigável para os sites de busca como Google, Yahoo e Bing. Com essa técnica, o seu conteúdo fica melhor posicionado nos resultados orgânicos dos buscadores.

Hoje as 3 primeiras posições do Google correspondem 80% dos cliques da pesquisa. Por isso é importante ter um profissional qualificado para pensar conteúdo com estratégia de SEO.

Resultados orgânicos são os resultados que não requerem o pagamento de publicidade, ou seja, de forma natural e consistente o seu site ganhará mais destaque na rede e alguns cliques, sem pagar por eles.

Explore a segmentação do mercado

No livro "Cauda longa" (editora Campus), o autor Chris Anderson aborda a importância de valorizar os nichos de mercado. Produtos que vendem pouco, mas de forma constante, são uma fonte de renda que não podem ser desprezadas pelo empreendedor.

Sites como Spotify e Amazon investem nessa estratégia ? músicas que só você conhece ou livros que aquele professor indicou são facilmente encontrados nessas plataformas.

Assuntos que hoje não estão mais na boca do povo ainda atraem visitantes por meio dos mecanismos de busca. Quando você formar um "colchão" com vários conteúdos relevantes publicados, novos consumidores serão atraídos de forma gratuita todos os dias ao seu site ? uma vez na sua página, você poderá captar o contato do cliente, relacionar-se e depois vender os seus produtos.

Conclusão

O marketing de conteúdo amplia a sua audiência qualificada, com pessoas mais inclinadas a comprar o seu produto, ou seja, mais vendas no final do mês.

Você já aplicou o marketing de conteúdo na sua página? Tem dúvidas sobre como melhorar o conteúdo? Conte para gente!

