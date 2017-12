Marketing digital imobiliário: como gerar mais leads para sua imobiliária

É bastante possível que a sua imobiliária já tenha um bom site, com um conteúdo atualizado sobre os imóveis comercializados, e até mesmo perfis nas redes sociais. Tudo isso é um ótimo começo, mas você precisa começar a usar toda essa estrutura a seu favor para gerar leads qualificados para a sua imobiliária e, por consequência, aumentar as vendas.

Nesse artigo, vamos apresentar a você algumas dicas e orientações sobre como usar o marketing digital imobiliário para conseguir gerar leads e vender mais. Acompanhe!

Mantenha sempre o site atualizado como uma estratégia de marketing digital imobiliário

A primeira e mais elementar das dicas é manter o site atualizado com dados e informações completas sobre os imóveis ? se possível, com um bom sistema de busca e muitos filtros para facilitar a vida do usuário. E muitas fotos, claro!

Pode até parecer bobagem, mas um site com poucas informações e desatualizado é rapidamente descartado pelo usuário, que dificilmente retorna para fechar negócio.

Forneça conteúdo rico ao seu usuário

Claro que as informações básicas sobre os imóveis compõem um importante aspecto no conteúdo que você produz para o seu público ? afinal, é interesse de todos ter conhecimento sobre a qualidade do imóvel, sua localização, benefícios, formas de pagamento e financiamento, dentre uma infinidade de outros pontos. Mas será que isso basta?

Quando falamos em conteúdo relacionado ao marketing digital, estamos falando sobre conteúdo rico e relevante para a vida do usuário, planejado e produzido pela sua empresa com o intuito de conquistar público e transformá-lo em leads qualificados. Esse material rico e interessante para o seu cliente pode ser produzido em diversos formatos: blog posts, e-books, tutoriais em vídeo, webinars, infográficos, dentre outros.

A essência do marketing de conteúdo é cativar o usuário que esteja procurando naquele momento por alguma informação mais específica de algum tema relacionado com o seu negócio. Por exemplo, você pode publicar em seu blog um post especial sobre as melhores padarias de um determinado bairro (onde você tenha imóveis à venda), ou produzir um e-book sobre como fazer um bom planejamento financeiro pessoal para poder financiar um imóvel.

Faça uso das redes sociais e dos links patrocinados

Todo esse conteúdo produzido deve chegar às pessoas, seus futuros leads, para que tragam algum resultado. Para tal, nada como fazer uso das plataformas de redes sociais, perfeitas para compartilhar esse conteúdo, ganhar visibilidade e ainda promover interação e engajamento por parte dos usuários.

Além disso, é importante considerar desenvolver uma campanha de links patrocinados, tanto no Google (por meio do AdWords) quanto no Facebook (por meio do Facebook Ads), para que seus conteúdos alcancem mais usuários e atinjam o público de forma certeira.

Criar, compartilhar e promover campanhas de marketing digital imobiliário é uma estratégia que, se bem desenvolvida e planejada, traz resultados bastante positivos!

