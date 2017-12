Marketing promocional auxilia na recuperação das empresas pós-crise

Para definir uma boa campanha de marketing promocional é necessário seguir etapas e a primeira delas é a definição dos objetivos. Atualmente, as empresas têm um leque variado de metas que podem ser alcançadas através deste viés do marketing, por exemplo, aumentar o tráfego nos pontos de venda, conquistar novos consumidores, estimular a fidelização dos consumidores atuais, divulgar inovações, se destacar no mercado, entre outras. Outro fator importante para o planejamento é o público-alvo, é para ele que todas as ações serão direcionadas.

Com o propósito e público definidos, é hora de escolher as ferramentas e ações que serão desenvolvidas. São diversas opções de ferramentas disponíveis, tais como programas de incentivo, bonificação, sorteios, concursos culturais, distribuição de amostras e brindes corporativos , apresentação de produtos no PDV, banners interativos, jogos e aplicativos online, conteúdo interativo, etc. Entre essas alternativas, uma opção se destaca pela variedade disponível e pela eficiência, os brindes. Os brindes corporativos podem ser utilizados para alcançar todos os públicos de interesse com total representatividade da marca. Para aqueles que querem investir, a Zimi brindes oferece uma linha de produtos variada com artigos de qualidade e atendimento personalizado as necessidades da empresa.

Com a ferramenta definida é preciso estipular os recursos humanos e financeiros necessários, como será feita a sua divulgação e como serão medidos e avaliados os resultados. Com todos esses quesitos bem estruturados é só colocar a campanha nas ruas que o retorno logo será percebido. Invista!

