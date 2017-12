Marta Colomar-Garcia nomeada sócia de gestão administrativa da banca Diaz Reus

MIAMI, 16 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- O escritório de advocacia global Diaz, Reus & Targ, LLP, com sede em Miami, anuncia que a sócia Marta Colomar-Garcia foi promovida para o cargo recém-criado de sócia de gestão administrativa. Ela irá trabalhar com o sócio de gestão global Michael Diaz, Jr. e com o pessoal administrativo, ao mesmo tempo em que mantém sua prática em contencioso e arbitragem internacionais.

"Marta é uma advogada dinâmica, altamente qualificada para um cargo essencial na equipe de administração do escritório", diz Michael Diaz, Jr. "À medida que continuamos a desenvolver nossa prática nos EUA, América Latina, Europa, Ásia e Oriente Médio, estamos extremamente confiantes em sua capacidade de liderar a administração de nossos 18 escritórios globais".

Duplamente qualificada para atuar na advocacia nos EUA -- Flórida, Nova York e Distrito de Colúmbia ? e na Espanha, como sócia de gestão administrativa Marta Colomar-Garcia irá se assegurar de que os serviços do escritório sejam prestados de forma profissional, ética, econômica e dentro dos prazos e cumpram as exigências jurídicas federais, estaduais e locais aplicáveis. Ela irá supervisionar políticas, processos e o pessoal e irá monitorar o uso eficiente e a operação eficaz da infraestrutura global do escritório, incluindo suas instalações e os sistemas de telecomunicações e computação. Ela ficará encarregada de manter os sócios informados sobre matérias de desempenho financeiro e iniciativas de desenvolvimento de clientes.

"Estou muito honrada por ter a confiança de meus colegas sócios para a ocupação desse novo cargo", diz Marta Colomar-Garcia. "As necessidades administrativas de um escritório global são significativas e estou ansiosa para enfrentar esse desafio".

Marta Colomar-Garcia é mais conhecida por sua capacidade de lidar com matérias internacionais grandes e complexas nas áreas de contencioso e arbitragem, através de processos paralelos, particularmente entre partes nos EUA e na América Latina. Como especialista certificada no combate à lavagem de dinheiro, atuando em casos de crimes do colarinho branco com um foco em matérias relativas à América Latina, incluindo investigações governamentais, crimes financeiros e corrupção pública, ela representa corporações multinacionais, governos estrangeiros e indivíduos em questões de compliance regulamentar envolvendo altos riscos, fraudes complexas, recuperação de ativos, relações governamentais internacionais, representação e processos na OFAC, processos relativos à RICO e suporte em julgamentos e recursos.

Ela é reconhecida por obter o trancamento de uma ação de desapropriação no valor de US$ 1 bilhão contra um órgão governamental da Venezuela, de acordo com a Lei das Imunidades Soberanas Estrangeiras e por coliderar a representação de autores de oito ações coletivas separadas contra a Argentina, relativas ao não pagamento da dívida externa no valor de US$ 100 bilhões, em 2001 ? Seijas versus República da Argentina -- no Tribunal Federal dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

Marta Colomar-Garcia recebeu a classificação AV (AV-rated), a mais alta classificação na avaliação por pares publicada pela Martindale-Hubbell, ganhou o prêmio "Mulheres no Direito de 2016" ("Women in Law 2016") da Lawyer Monthly, na categoria "Advogada de Contencioso Comercial e Arbitragem Internacionais do Ano", e foi incluída na lista das "100 Melhores Advogadas especializadas em América Latina" da Latinvex.

Sobre a banca Diaz Reus

A banca Diaz Reus oferece uma prática global, centrada em processos paralelos nacionais e transnacionais e transações nas áreas de soberania, comércio internacional, direito comercial, finanças e fraudes; contencioso civil e arbitragem, identificação, localização, rastreamento e recuperação de ativos; crimes do colarinho branco, investigações criminais e regulamentares e defesa em matérias de corrupção, suborno, lavagem de dinheiro, Lei de Práticas Corruptas no Estrangeiro, OFAC, Cidadãos Especialmente Designados, Lei do Segredo Bancário e investigações politicamente sensíveis, incluindo a recuperação de status imigratório nos EUA e vistos. www.diazreus.com.

