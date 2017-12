Mato Seco lança o DVD "Pronto a Botar Fogo" com música inédita e clássicos da carreira

Sob forte influência da filosofia do bem e da justiça passadas de maneira geral através da música reggae ortodoxa (música com sentimento e palavra de sabedoria). Mato Seco,"O estopim pra incendiar a babilônia", surgiu desenvolvendo um trabalho objetivo e ligado com a verdade do reggae.

DVD PRONTO A BOTAR FOGO

Depois de três CDs de estúdio lançados, dois videoclipes, a banda Mato Seco sentiu necessidade de um registro audiovisual que captasse a energia dos shows ao vivo, a interação com o público e o carinho dos fãs.

Primeiro DVD da banda, lançado em janeiro de 2017, gravado na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo (SP), reúne grandes sucessos da carreira, como: Resistência, Brilho Oculto, Pedras Pesadas, além de quatro músicas inéditas.

O trabalho foi viabilizado graças a um financiamento coletivo feito com o apoio dos fãs. Cada contribuidor recebeu uma premiação, além do DVD antes do lançamento.

Quem quiser adquirir um exemplar deste trabalho, pode comprar através do site: https://goo.gl/nsxuos

Website: http://www.matoseco.com.br