Matrix lan�a o PowerWatch X e vence o pr�mio de melhor inova��o em gadget da CES

A Matrix Industries j� havia lan�ado o Matrix PowerWatch, um rel�gio smart com alimenta��o termoel�trica que nunca precisa ser recarregado, na Indiegogo de novembro de 2016. Depois de uma excelente resposta dos consumidores, que levou a empresa a superar em dez vezes sua meta inicial, a Matrix anunciou seu novo modelo PowerWatch X e venceu a prestigiada competi��o "Last Gadget Standing" da CES, que reconhece a melhor inova��o em mat�ria de gadget.

Com um design maior e mais agressivo, o novo modelo X possui mais capacidade de gera��o termoel�trica e recursos adicionais, como o t�o requisitado motor de vibra��o para alertas e notifica��es. Al�m disso, com uma estrutura mais forte, o PowerWatch X � quatro vezes mais s�lido e tem uma classifica��o esportiva de resist�ncia a at� 200 metros de profundidade sob a �gua, o faz dele o rel�gio smart mais resistente do mundo.

O PowerWatch e o PowerWatch X utilizam engenharia t�rmica e o que h� de mais avan�ado em componentes eletr�nicos de energia para poder ser alimentado exclusivamente pelo calor do corpo. Essas tecnologias proporcionam uma medi��o precisa das calorias queimadas, um avan�ado monitoramento de atividades f�sicas, de sono e ? o mais exclusivo ? de energia, demonstrando quanta energia o usu�rio est� produzindo. Todos esses recursos ajudaram a Matrix a obter o reconhecimento de melhor inova��o em gadget ao vencer o "Last Gadget Standing" da CES, uma competi��o apresentada pela Living in Digital Times e que contou com a participa��o de mais de 1.100 empresas na edi��o deste ano.

O Matrix PowerWatch X j� se encontra em etapa em pr�-venda por tempo limitado na Indiegogo e ter� um pre�o de varejo sugerido de US$ 249,99 quando come�ar a ser comercializado em outubro de 2017. Restando apenas tr�s dias na campanha, a Matrix est� oferecendo, tamb�m por tempo limitado, um pre�o de US$ 159 at� o t�rmino da campanha, que ocorrer� daqui a dois dias. Mais informa��es podem ser consultadas em: Matrixindustries.com

Sobre o PowerWatch:

O resistente rel�gio smart de alum�nio aeron�utico sincroniza-se por tecnologia sem fio com seu smartphone, ajusta-se automaticamente ao fuso hor�rio atual e monitora com precis�o atividades f�sicas, sono, calorias e energia. O Matrix PowerWatch possui um visor de alto contraste, uma pulseira de n�ilon militar e � resistente a at� 50 metros de profundidade na �gua. Ele � o �nico rel�gio smart no mundo equipado com um medidor que indica a energia que est� sendo gerada.

Sobre a Matrix Industries:

A Matrix � pioneira na tecnologia de coleta de energia termoel�trica para aplicativos de consumo e industriais. A plataforma de coleta de energia patenteada da empresa inclui nanomateriais avan�ados e tecnologia de engenharia termoel�trica, e permite que os produtos funcionem sem a necessidade de baterias substitu�veis ou fontes externas de energia. Por outro lado, a plataforma permite tamb�m aplica��es de resfriamento extremamente eficientes.

O texto no idioma original deste an�ncio � a vers�o oficial autorizada. As tradu��es s�o fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que � a �nica vers�o do texto que tem efeito legal.

