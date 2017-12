MBI e Cornell University trazem curso internacional de Hospitalidade para o Brasil

Profissionais com habilidades diferenciadas de tratamento com o público consumidor de produtos ou serviços como hotéis, shopping centers, restaurantes, hospitais, clubes, eventos, cruzeiros, companhias aéreas e similares, podem aperfeiçoar a capacidade de liderança na condução de negócios, ampliando sua visão empreendedora e de estratégias de inovação.

"O mercado de trabalho contemporâneo exige que o profissional amplie sua visão e se recicle perante ao novo panorama que envolve o quesito hospitalidade. A hospitalidade, deixou de ser apenas um objeto de estudo para profissionais da área para tornar-se um fator preponderante para a esfera empreendedora, que vislumbra mais êxito no relacionamento com os clientes", esclarece Fernando Suzuki, sócio-fundador e Chief Innovation Officer da escola internacional de negócios MBI.

O programa de imersão MBI for Hospitality (MBI para Hospitalidade) é constituído pelo curso de Gestão Estratégica em Hospitalidade, que ocorre no mês de maio, e pelo curso de Instalações e Gestão Sustentável de Operações em Hospitalidade, que será realizado no mês de outubro.

No programa Gestão Estratégica em Hospitalidade o conteúdo se concentra em como os gestores podem orientar seus hotéis na formulação, implementação e avaliação de estratégias.

O curso é projetado para melhorar as habilidades dos participantes ao pensar estrategicamente sobre a formulação e implementação de estratégias para geração de valor e vantagem competitiva.

Enquanto que, o curso de Instalações e Gestão Sustentável de Operações em Hospitalidade, visa apresentar as noções básicas de gestão das instalações do hotel e as operações hoteleiras sustentáveis para quem não é engenheiro.

Serão apresentadas questões que vão desde as certificações globais até as atividades verdes táticas que cada hotel pode realizar, incluindo princípios sustentáveis, práticas e políticas relativos à indústria da hospitalidade.

"Fechamos parceria com a Cornell University, que é considerada excelência em cursos de hotelaria, para oferecer aos brasileiros o que há de mais inovador no quesito hospitalidade", ressalta Renato Kim Panelli, sócio-diretor da MBI.

É possível optar por adquirir os cursos de hospitalidade individualmente ou como parte integrante do MBA da escola internacional de negócios Master of Business Innovation (MBI).

O MBA da Master of Business Innovation possui 8 módulos regulares. Os módulos de 1 a 6 são constituídos por aulas interativas e duram 48 horas (2 a 3 meses cada módulo), totalizando 288 horas. O módulo 7 tem 80 horas e é composto por palestras sobre temas atuais. O módulo 8, com 60 horas, é destinado a confecção do plano de negócios. E o nono módulo é composto pelo programa de imersão em hospitalidade.

1. Inovação (48h aula)

2. Liderança Inclusiva e Performance Humana (48h aula)

3. Empreendedorismo e Intraempreendedorismo (48h aula)

4. Estratégia e Aspectos Legais (48h aula)

5. Marketing (48h aula)

6. Finanças e Governança (48h aula)

7. Jornal de Negócio (80h aula)

8. Plano de Negócios (60h aula)

9. MBI for Hospitality

Já o módulo 10 foi especialmente criado para os interessados em uma mentoria direcionada. O aluno receberá mentoring e terá um espaço de coworking disponível para o desenvolvimento de seu projeto empresarial.

O conceito do programa é embasado no action learning, que consiste no treinamento de liderança e o exame de tomada de decisões, a partir do desenvolvimento do pensamento e da ação empreendedora, por meio de discussões e trabalho em equipe.

Segundo Fernando Suzuki e Renato Kim Panelli o objetivo do MBI é formar novos líderes, novos donos e novos investidores, afim de proporcionar subsídios para a criação e gestão de negócios para o futuro.

Programação:

Curso Gestão Estratégica em Hospitalidade

Data: 05 e 06 de maio de 2017

Curso Instalações e Gestão Sustentável de Operações em Hospitalidade

Data: 27 e 28 de outubro de 2017

Programa de MBA da Master Business Innovation (MBI)

Data de Início: 25 de março de 2017

Informações e inscrições acesse: http://mbi.mba/