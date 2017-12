Médico alerta sobre risco de quedas em idosos São Paulo, SP--( DINO - 23 jan, 2017) - Conforme envelhecemos, o risco de quedas e a falta de equilíbrio se tornam uma preocupação séria. De acordo com o Centers for Disease Control, mais de 10 milhões de americanos com 65 anos de idade ou mais sofrem pelo menos uma queda por ano.