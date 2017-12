Megaport celebra aliança estratégica sul-americana exclusiva e plataforma global com a Seaborn Networks

NOVA YORK e BOSTON, 17 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A Megaport (EUA), Inc., filial norte-americana da Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), fornecedora líder de serviços de interconexão elástica, anunciou hoje sua intenção de celebrar um Contrato de Licenciamento e Plataforma Global com a Seaborn Networks ("Seaborn"), operadora, proprietária e desenvolvedora de sistema submarino de cabo de fibra óptica Seabras-1. Como resultado dessa aliança estratégica, a Seaborn terá uma plataforma de software inovadora que permitirá aos clientes solicitar e fornecer serviços elásticos por meio de um portal on-line levando, assim, a conectividade submarina elástica à América do Sul. Alavancando essa aliança, a Seaborn também terá direitos exclusivos para implementar uma banda larga capacitada pela Megaport em soluções sob demanda dentro da América do Sul e para conectividade internacional para e desde a América do Sul.

"Uma aliança estratégica como essa com a Seaborn Networks nos permite alavancar nosso SDN exclusivo a fim de prover conexões em nuvem entre os empreendimentos na América do Sul e do Norte de maneira flexível e agnóstica de nuvem", declarou Denver Maddux, CEO da Megaport. "A Seaborn foi uma escolha fácil para uma aliança estratégica e parceria sul-americana exclusiva com uma longa lista de benefícios mútuos, como equipes executivas com mentalidade semelhante e um desejo compartilhado de romper os mercados naturais usando tecnologia e software de ponta. À medida que a Megaport continua expandindo nosso alcance global e diversificação de serviços, parceiros como a Seaborn serão um foco essencial na criação de uma plataforma global verdadeiramente neutra."

Os benefícios dessa aliança incluem o desenvolvimento da plataforma de desenvolvimento e portal próprio da Seaborn, alinhados com os serviços existentes que a Megaport atualmente oferece. Isso permitirá aos clientes da Seaborn acessar quaisquer das mais de 140 centrais de dados ativadas da Megaport, e também fazer solicitações a partir de um portal que alavanca três anos de tecnologia da Megaport e terá uma gestão contínua e apoio da Megaport.

"Nós compartilhamos da visão da Megaport sobre a oportunidade de implementar essas capacidades sob demanda em banda larga na rota EUA-Brasil bem como em todos os outros mercados da América do Sul", declarou Larry Schwartz, presidente e CEO da Seaborn Networks. "Estamos empolgados em poder ter os direitos exclusivos de implementar os serviços de Interconexão Elástica da Megaport por toda a América do Sul e ansiamos trabalhar com a equipe da Megaport."

A aliança estratégica também estabelecerá o primeiro PoP (ponto de presença) da Megaport operado por terceiros em São Paulo, Brasil. Isso abre toda uma nova região de serviços em nuvem a um mercado anteriormente mal-atendido. Os clientes tanto na América do Sul quanto na América do Norte terão uma oferta de interconexão elástica capaz de conectar as duas regiões. Assim como com toda a infra-estrutura capacitada pela Megaport, o consumo está baseado em economia da computação em nuvem, incluindo serviços mensais e largura de banda escalável.

Sobre a Megaport

A Megaport é a provedora global líder de serviços de Interconexão Elástica. A rede global de software definida da empresa permite aos clientes conectar rapidamente sua rede a outros serviços e centrais de dados em todo o mundo. Os serviços podem ser diretamente controlados por clientes por meio de seus dispositivos móveis, computadores nossa API aberta. A extensa pegada da empresa na Austrália, Ásia-Pacífico, América do Norte e Europa proporciona uma plataforma neutra que abrange muitos provedores de centrais de dados principais em várias cidades.

Liderada pelo veterano do setor, Denver Maddux, a Megaport tem sido edificada por uma equipe altamente experiente com amplo conhecimento no desenvolvimento de redes de operadoras globais em larga escala e conectividade em nuvem. A Megaport conecta mais de 550 clientes em mais de seus 140 locais em 36 mercados em 19 países. A Megaport é reconhecida como Amazon AWS Technology Partner, Microsoft Azure ExpressRoute Partner e Google Cloud Interconnect Partner. Se desejar saber mais sobre a Megaport, acesse megaport.com.

Sobre a Seaborn Networks

A Seaborn Networks é uma desenvolvedora, proprietária e operadora líder de sistemas de cabos submarinos de fibra ótica independentes, incluindo o Seabras-1, entre Nova York e São Paulo, que tem uma data agendada para entrar em operação em junho de 2017. A Seaborn foi fundada por executivos bem-sucedidos de cabos submarinos e transportadoras de produtos por atacado e com experiência em projetos, construção e operação de várias das maiores redes submarinas e terrestres do mundo. Para mais informações, acesse www.seabornnetworks.com.

CONTATO COM A MÍDIA

Contato Megaport:

Wendy Hill

wendy@sapphirecommunications.com.au

Sapphire Communications para a Megaport

(C) +61 427 173 203

Contato com a Imprensa da Seaborn:

Kate Wilson

kate.wilson@seabornnetworks.com

(T) +1 978 471 3169

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160510/365602LOGO

FONTE Megaport