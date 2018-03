Menos plágio e mais segurança para o seu negócio é o que garante o sistema de certificação da startup Avctoris.com

Porto Alegre (RS)--(DINO - 27 dez, 2016) - O problema do plágio, e também das denúncias falsas de plágio é recorrente. Todos os anos vemos dezenas de casos na imprensa; alguns comprovados e outros sem nenhum fundamento. Mas, mesmo sendo falsos, abalam a imagem das empresas que contratam o trabalho e dos profissionais que são acusados.

Por outro lado, casos menos notórios de plágio dão enorme prejuízo aos criativos, pois, em geral, a absoluta maioria (especialmente freelancers), não tem os meios adequados para comprovar sua autoria e, sem isso, não é possível resguardar seus direitos nem o de seus clientes, todos perdem.

É comum ouvir histórias de casos de plágio e pirataria onde ninguém foi punido. Por que isso acontece?

Muitos profissionais da Economia Criativa, mesmo os que têm formação acadêmica, nunca foram corretamente instruídos sobre o funcionamento do sistema internacional de Copyright (Direito Autoral) e, por falta de informação, na maioria das vezes eles não possuem os instrumentos adequados para comprovar a autoria de seus trabalhos.

Criminosos se aproveitam dessa inocência para, literalmente, roubar os profissionais criativos. Mas não são só eles os prejudicados; seus clientes também são!

Nem mesmo as melhores universidades tratam o assunto como deveriam, muitas vezes os profissionais se formam sem terem tido uma única aula sobre como proteger suas criações ou mesmo sem serem informados da importância dessa proteção.

Imagine que você contratou um ilustrador para fazer uma estampa para sua coleção nova de camisetas, todos agiram corretamente mas por qualquer motivo, ninguém lembrou de proteger os direitos autorais (aliás, isso é de responsabilidade do autor). Então você descobre que outra empresa, quem sabe até em outro país, está usando essa estampa sem autorização.

O quê você faz? A resposta é: NADA!

Porque se você não tem como comprovar adequadamente a autoria, não tem o instrumento para tomar as medidas necessárias, é como comprar um terreno sem fazer a escritura, se alguém invadir, você não pode fazer nada.

Com esse entendimento o Avctoris, startup que atua com o registro on-line de direitos autorais (copyright) está criando o Avctoris.club, um projeto que une um programa de CERTIFICAÇÃO, um MARKETPLACE e um PROGRAMA DE BENEFÍCIOS.

Para os empresários será a garantia de encontrar designers, ilustradores e publicitários habilitados, que entregam seus trabalhos com a devida proteção legal. Neste caso, o risco de plágio é reduzido pois os profissionais entregam seu trabalho com o devido REGISTRO de Direito Autoral, garantindo para si os direitos morais do autor e para seus clientes os Direitos Patrimoniais da obra. Ou seja, o direito da exploração comercial dela.

Com isso, ambos terão muito mais segurança e, caso aconteça um caso de pirataria ou plágio, tem como acionar judicialmente os infratores, estejam eles em qualquer dos 172 países nos quais registro é válido.

E para os criativos, há algo mais?

Os criativos, além da proteção do seu trabalho, contarão com um marketplace para divulgar seu trabalho. Um local onde possíveis clientes (prospects) poderão encontrá-los, ver seu portfólio, conhecer suas qualificações, etc...

Além disso, os membros do Avctoris.club terão uma série de benefícios, como descontos em serviços do Avctoris e de seus parceiros, serviços exclusivos e um programa de recompensas.

O lançamento oficial está previsto para 16/01/2017.

Website: http://www.avctoris.com