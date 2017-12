Mercado brasileiro de moda ganha outlet virtual com peças novas toda semana ( DINO - 31 jan, 2017) - De acordo com pesquisa realizada pela mestranda em administração Camila Terra Ramalho, do Ibmec/RJ, o mercado de lojas online de moda no Brasil vem crescendo. Com um número expressivo, na última década o faturamento na área quadruplicou chegando a R$ 140 bi, se tornando um dos mercados mais potenciais do mundo quando o assunto é vestuário.