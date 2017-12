Meta de muitas mulheres pode ser alcançada com ajuda de cinta modeladora

São Paulo--(DINO - 16 jan, 2017) - Início de ano é sempre marcado por renovações de metas e objetivos para o ano seguinte. Praticar exercícios e voltar para a academia, são alguns dos tópicos mais citados nas promessas de ano novo. Com a chegada da temporada de praias e piscina, a busca pela cinturinha ideal volta à lista de muitas mulheres. Mas, como alcançar esse objetivo?

É importante lembrar que alcançar a cintura fina perfeita é resultado da combinação de uma série de coisas. Antes de tudo é preciso uma alimentação balanceada e saudável. É imprescindível a consulta de um nutricionista nesse momento para verificar qual tipo de dieta é mais adequada para seu estado físico atual. É claro que existem alimentos saudáveis recomendados para toda alimentação, além da hidratação constante, mas levando em consideração os exercícios físicos que serão realizados o ideal é consultar um profissional.

Além da dieta balanceado, a prática de exercícios é necessária. Ginásticas localizadas podem ser extremamente benéficas na definição da cintura.

Abdominais, flexões e alguns exercícios de rotação são de praxe e podem ser realizados em casa. Mas cuidado! É sempre indicado o acompanhamento de um Personal Trainer ou preparador físico na academia. Alguns exercícios, se realizados da maneira errada, podem prejudicam a coluna e os músculos.

Somado à combinação de alimentação balanceada e exercícios físicos, as cintas modeladoras também podem ser excelentes aliadas na busca pela cinturinha de pilão. Além de auxiliar na correção da postura, elas ajudam a definir a região abdominal durante à pratica dos exercícios.

Diversas celebridades têm feito o uso da famosa cinta modeladora, dentre elas a apresentadora da TV Record, Sabrina Sato e a Maria Baianinha do Pânico na Band!

"Eu amo as cintas modeladoras da BioBela. São lindas, confortáveis e valorizam o corpo da mulher. Quem não quer uma cinturinha mais fina e ainda estar na moda, né gente? Eu uso na academia, em casa, nas gravações do meu programa. E tem várias formas de usar... São muitas cores, modelos, virou um acessório indispensável no meu guarda-roupas", afirma Sabrina Sato.

Vale ressaltar que o ideal é a prática conjunta dessas dicas. Exercícios físicos sem alimentação balanceada pode ser prejudicial para o corpo, assim como só a alimentação saudável e o uso da cinta podem trazer resultados apenas temporários.

