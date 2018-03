Michel Teló, Nando Reis e Preta Gil irão agitar ainda mais o verão catarinense

Florianópolis,SC--(DINO - 21 dez, 2016) - O Costão do Santinho Resort, em Florianópolis, aposta em grandes eventos no verão 2017 para incrementar os serviços já oferecidos aos hóspedes que buscam diversão e lazer. Estão programados shows de cantores como Michel Teló, Nando Reis e Preta Gil para agitar ainda mais o verão catarinense. Os shows acontecem, respectivamente, nos dias 5, 13 e 19 de janeiro.

As apresentações, com direito aos principais sucessos dos cantores como "Ai se eu te pego", "Por Enquanto" e "Sinais de Fogo", contarão também com algumas novidades. Este é o caso de Nando Reis, que apresentará a música "Só posso dizer", que faz parte de seu álbum recém-lançado, "Jardim-Pomar".

O verão promete ser quente em Floripa e o Costão tem tudo para ser o hit da estação na cidade. Sua estrutura, com mais de 750 mil metros quadrados de área verde e um complexo aquático de nove piscinas, integra o ambiente ideal para famílias, grupos de amigos e casais se reunirem nessa temporada.

Além disso, o resort conta com uma gama de espaços para o lazer, como a quadra poliesportiva, academia completa com aparelhos de última geração, campo de futebol, campo de golfe, sauna seca e úmida, Costão SPA e oito quadras de tênis.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Crianças à vontade e pais tranquilos

As férias de verão são uma ótima oportunidade para reunir a família em uma viagem. Para a criançada, que vive em busca de diversão, o Costão do Santinho é um paraíso. E para os pais, que querem ver seus filhos curtirem em segurança e sem muitas preocupações, também.

O resort oferece diversas atividades e espaços pensados especialmente para as crianças. Entre os destaques está o Costão Games, uma área de lazer com videogames de última geração; e o Costão Mágico, que é um parque rústico a céu aberto indicado para crianças de 4 a 11 anos que possui diversos brinquedos de madeira, como escorregadores e playground.

Já para os menores, o resort conta com o Costão Baby e Kids, com Brinquedão (playground a céu aberto na área social do resort), cinema, teatro, complexo esportivo, complexo de piscinas com profundidade específica, massagem Kids no SPA, restaurante infantil com menu diferenciado e opções de atividades divididas entre as faixas etárias.

Além disso, há também as opções de atividades com acompanhamento de monitores como sandboard nas dunas, arvorismo, escalada, arco e flecha e trilha ecológica guiada.

Website: http://www.costao.com.br