Michel Terpins: vice-campeão do Rally Cuesta Off-Road 2016

(DINO - 21 dez, 2016) - 2016 marcou a 10ª edição do Rally Cuesta Off-Road, que aconteceu em Botucatu, São Paulo.

No primeiro dia de competição a chuva não deu trégua e castigou bastante o percurso, deixando lama por todo lado e o piso liso, já no segundo dia, o terreno ficou mais seco em função do sol que resolveu aparecer durante a competição, o que favoreceu as condições de corrida.

Michel Terpins e Beco Andreotti conquistaram o segundo lugar, a bordo do carro #322, em função do ritmo forte, cheio de técnica e habilidade que mantiveram.

"Foi um fim de semana com um aproveitamento muito bom. Fechamos com mais um pódio e marcamos pontos importantes para o campeonato. Acredito que não fomos melhor no domingo, porque resolvemos largar com pneus de chuva novamente e o piso estava bem mais seco, mas ainda assim, baixamos o tempo", justifica Michel Terpins.

Nos trechos mais exigentes, utilizando muita cautela e habilidade, a dupla pode competir com confiança, visto que contavam com um equipamento seguro e potente, também responsável pela boa colocação ao final da prova.

Redes sociais:

Michel Terpins: https://twitter.com/michelterpins

Rodrigo Terpins: https://br.linkedin.com/in/rodrigo-terpins