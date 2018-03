Miral anuncia planos para desenvolver o SeaWorld na Ilha Yas em Abu Dhabi

ABU DHABI, Estados Árabes Unidos, 13 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- A Miral e a SeaWorld Entertainment, Inc. (NYSE: SEAS) ("SeaWorld") anunciaram hoje uma parceria para desenvolver o SeaWorld Abu Dhabi, um parque temático de vida marinha único na Ilha Yas. O moderno SeaWorld Abu Dhabi também irá incluir o primeiro centro dedicado à pesquisa, resgate, reabilitação de retorno da vida marina nos Emirados Árabes Unidos ("EAU"), com instalações e recursos de classe mundial para o cuidado e conservação da vida marinha local. O SeaWorld Abu Dhabi será o primeiro SeaWorld sem orcas e irá integrar experiências de proximidade com animais, grandes atrações e um aquário de classe mundial, trazendo a última tecnologia em envolvimento dos visitantes.

Para ver o comunicado à imprensa em multimídia, por favor, clique em: http://www.multivu.com/players/uk/8002251-miral-announces-seaworld-yas-island

A parceria reúne a expertise da Miral no desenvolvimento do portfólio de atrações da Ilha Yas com a prática e experiência de mais de 50 anos do SeaWorld em parques temáticos, medicina veterinária, ciência marinha e zoológica.

"Abu Dhabi está se tornando a primeira opção de turismo para viajantes regionais e globais, ao combinar cultura, tradição e experiências únicas de lazer em uma proposição irresistível. O SeaWorld Abu Dhabi fortalece ainda mais a posição da Ilha Yas como uma atração turística global", disse o presidente da Miral, Sua Excelência Mohamed Khalifa Al Mubarak.

"Esse anúncio reflete a ambição do emirado de criar uma economia diversificada sustentável, com o turismo como um de seus pilares fundamentais. Abu Dhabi continua a desenvolver parcerias sustentáveis, que cumprem sua visão estratégica para 2030 de transformar e criar novas atrações que sejam reconhecidas por suas qualidades de classe mundial, autenticidade e inovação em todos os níveis".

O presidente e CEO do SeaWorld, Joel Manby, disse: "Anunciamos com muita satisfação nossa primeira expansão internacional e nossa parceria com a Miral, conforme projetamos um SeaWorld moderno que envolve, educa e inspira, um modelo que ganha vida em Abu Dhabi. Esse novo parque, combinado com uma instalação dedicada de pesquisa, resgate, reabilitação e retorno, focada no cuidado e conservação da vida marinha, dá continuidade ao legado da SeaWorld de resgate da vida marinha, que se estende por mais de 50 anos. O projeto apresenta uma oportunidade para colaboração e maior entendimento sobre como as espécies se adaptaram ao ambiente marinho único da região e para inspirar a próxima geração de visitantes, conservacionistas e especialistas em cuidados de animais".

O Centro de pesquisa, resgate, reabilitação e retorno do SeaWorld Abu Dhabi na Ilha Yas será o primeiro de sua espécie no país, criando um ambiente moderno para ajudar os pesquisadores, cientistas e conservacionistas da vida marinha locais e globais a melhor entender e aprender os habitats e condições da vida marinha na região. Planejado para abrir antes do parque temático da vida marinha, a instalação irá fornecer um recurso importante para os cidadãos e outros residentes dos EAU que queiram desenvolver ou aperfeiçoar seus conhecimentos sobre a ciência da vida marinha e servirá como um eixo para a colaboração com organizações e projetos do meio ambiente domésticos e internacionais.

O CEO da Miral, Mohamed Abdalla Al Zaabi, disse: "O SeaWorld Abu Dhabi é um projeto único para a região, que complementa nosso portfólio de atrações e enriquece a Ilha Yas, tornando-a o destino mais excitante para nossos visitantes. Como construtora de atrações únicas e empolgantes em Abu Dhabi, a oportunidade de projetar um parque temático de vida marinha moderno em parceria com o SeaWorld é corajosa e ambiciosa. A Miral continuará a desenvolver e a criar atrações excepcionais na Ilha Yas, que ofereçam experiências únicas, imersivas e estimulantes para todos".

A construção do SeaWorld Abu Dhabi expande o portfólio de destinos da Miral na Ilha Yas, que deverá dobrar o número de visitantes para 48 milhões até 2022. Os planos de crescimento fazem parte da visão de Abu Dhabi de estabelecer o emirado como um centro mundial de turismo, com atrações únicas e uma infraestrutura de turismo de classe mundial.

O SeaWorld Abu Dhabi deverá ser inaugurado em 2022 e irá complementar o portfólio de destinos da Miral na Ilha Yas de quatro parques temáticos, que incluem o Ferrari World Abu Dhabi, o Yas Waterworld e o recém-anunciado Warner Bros. World Abu Dhabi and Clymb, cuja inauguração está programada para 2018. A Ilha Yas também oferece uma grande variedade de experiências de esporte e entretenimento, que incluem o Yas Marina Circuit, sete hotéis, uma programação de eventos que cobre todo o ano, uma arena de apresentações e concertos ao vivo, um campo de golfe para campeonatos de 18 buracos, uma marina, uma praia e um destino de compras cada vez mais popular, o Yas Mall.

Sobre a Miral

A Miral é a criadora de destinos turísticos de Abu Dhabi, unindo pessoas e lugares através de experiências únicas, imersivas e excitantes. Responsável pelo desenvolvimento e promoção da Ilha Yas, os ativos da Miral abrangem destinos de entretenimento, hospitalidade, lazer, esporte, restaurantes, lojas varejistas e imóveis. Hoje, a Ilha Yas abriga o Ferrari World Abu Dhabi, o Yas Waterworld, o Yas Links Golf Course, o Yas Mall, o Yas Marina Circuit, o Yas Marina e sete hotéis, incluindo o carro-chefe Yas Viceroy. Para mais informações sobre a Miral, visite http://www.miral.ae.

Sobre a SeaWorld Entertainment, Inc.

A SeaWorld Entertainment, Inc. (NYSE: SEAS) é uma importante empresa de parques temáticos e entretenimento, que fornece experiências significativas aos visitantes e os inspira a proteger os animais e as maravilhas selvagens do mundo. A empresa é uma das mais notáveis organizações zoológicas do mundo e líder global em bem-estar dos animais, treinamento, criação e cuidados veterinários. A empresa também resgata e reabilita animais marinhos e terrestres doentes, feridos, órfãos ou abandonados, com o objetivo de retorná-los a seu habitat natural. A SeaWorld Entertainment, Inc. controla ou licencia um portfólio de marcas conhecidas, como SeaWorld, Busch Gardens® e Sea Rescue®. Com mais de 50 anos de história, a empresa desenvolveu um portfólio diversificado de 12 destinos e parques temáticos regionais nos Estados Unidos. Os parques temáticos da empresa têm um conjunto diversificado de atrações, espetáculos e outras opções de entretenimento, com um grande apelo demográfico, que garantem experiências memoráveis e uma forte proposição de valor a seus visitantes. Mais informações sobre a SeaWorld Entertainment, Inc. podem ser encontradas online em http://www.seaworldentertainment.com.

