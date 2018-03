Mobilidade na manutenção faz Camisaria Colombo reduzir custos

Porto Alegre, RS--(DINO - 15 dez, 2016) - Cerca de 4,5% do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil foi gasto com manutenção, segundo levantamento mais recente da Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos (Abraman), de 2013. Em um cenário que consome tanto dos cofres corporativos, reduzir custos de manutenção é condição estratégica para as organizações. Nessa busca constante por redução, o uso de smartphones e tablets mostra o caminho para agilizar processos e garantir a qualidade da execução de ordens de serviço.

Os dispositivos móveis aperfeiçoaram a rotina das equipes de manutenção de TI e infraestrutura da Camisaria Colombo, maior varejista de vestuário masculino do Brasil, com uma rede de mais de 300 lojas localizadas de Oiapoque ao Chuí.

Utilizando uma aplicação web que dispara automaticamente informações sobre ordens de serviço para smartphones dos técnicos, a Colombo garante agilidade no atendimento e acompanhamento constante das atividades. Assim, o tempo de inoperância dos sistemas das lojas foi reduzido, junto com a perda de receita devido às pausas para manutenção.

No aplicativo móvel, os técnicos podem categorizar o tipo de problema e compartilhar todas as informações sobre os chamados com comentários e descrições dos usuários que abriram o tíquete, entre outros detalhes. É possível monitorar em tempo real o status atualizado de todos os chamados, além do local exato (através de GPS) e o momento de chegada e saída dos técnicos nas lojas Colombo em todo o Brasil.

A aplicação web foi desenvolvida pela DrJoe, especializada em suporte de TI e mobilidade, e é utilizada para a abertura de chamados através do Service Desk da Colombo. É um sistema simples, funcional e integrado ao aplicativo mobile, instalado nos smartphones dos técnicos. O app foi construído na plataforma uMov.me.

Além da integração entre o sistema web e os apps corporativos, a loja que abriu o chamado recebe e-mails de notificação a cada atualização, o que mantém os usuários/solicitantes sempre informados sobre as atividades.

Sistema garante flexibilidade e baixo custo de adoção

Para Maurício Miwa, coordenador de Infraestrutura de TI e Facilities do Grupo Colombo, a grande vantagem do sistema é sua facilidade de uso, flexibilidade e constante evolução, com capacidade para receber melhorias conforme os processos da empresa evoluem.

O processo de adoção tem baixo custo em comparação com outras soluções, pois utiliza o modelo o Software como Serviço (SaaS). Esse baixo custo é resultado da eliminação da necessidade de aquisição de servidores em nuvem, contratação de banco de dados e outros recursos que encarecem os projetos.

Atualmente, o setor atende cerca de 30 mil chamados por ano, com picos de quase 5 mil tíquetes mensais em meses de maior movimento. Esses chamados são atendidos por um time de 20 funcionários da manutenção que utilizam o sistema de mobilidade, otimizados para smartphones Android.

O sistema, inclusive, já é utilizado por TI, Facilities e outras áreas da empresa. "Inovações constantes e alta disponibilidade são o sucesso da nossa parceria, nos auxiliando na gestão de nossos processos", completa o profissional da Camisaria Colombo sobre a parceria de sucesso com a Dr. Joe, em vigor desde dezembro de 2013.

Para o Fabio Soler, diretor comercial da Dr. Joe, esse nível de entrega para o cliente só é possível por causa da "solução ímpar" oferecida pela uMov.me no mercado nacional. "Todos [da empresa] estão sempre em busca de nos apoiar em nossas oportunidades. Acreditamos que estas características colaboram muito com a evolução de nosso trabalho e são importantes para o crescimento de ambas as partes", conclui.

Soler ressalta que o desenvolvimento do aplicativo móvel foi muito rápido. Ao apresentá-lo à Colombo, o próprio cliente aprendeu o funcionamento e desenvolveu o treinamento para replicar aos técnicos de manutenção.

Saiba mais:

Sobre o Camisaria Colombo ? Fundada em 1917, a Colombo possui lojas de roupas masculinas distribuídas por todo território nacional, com a proposta de atender as necessidades do homem moderno de forma conveniente, prática e com qualidade.

Um dos pontos fortes da Colombo é sua identidade. Ao longo dos anos, tornou-se conhecida como a marca ideal para o homem inteligente.

Peças básicas, que não saem de moda e que o consumidor vai utilizar no dia a dia do trabalho ou do lazer, são encontradas o ano todo nas lojas. Além do básico, a marca também conta com uma linha Premium que traz novidades a cada estação. Visite em www.camisariacolombo.com.br

Sobre a Dr. Joe ? Fundada em 2007 com a missão de auxiliar as empresas a obterem um retorno real sobre seus investimentos em tecnologia, com foco de atuação em Service Desk e Field Service e desenvolvimento de sistemas sob medida em nuvem (SaaS) e soluções de mobilidade para o mercado corporativo. Nossa missão é sempre encantar nossos clientes com simplicidade, atenção, ética e transparência. Conheça-nos em drjoe.com.br

Sobre a uMov.me ? A plataforma de desenvolvimento de aplicativos corporativos uMov.me, possui mais de 100 mil usuários, que já executaram mais de 50 milhões de operações por meio do desenvolvimento de mais de 10 mil aplicativos criados pelos mais de 250 parceiros uMov.me que atuam no Brasil e América Latina. Para saber mais sobre a uMov.me acesse: www.umov.me.

