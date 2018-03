Mobility fecha o ano com 6% de crescimento nas vendas

são paulo--(DINO - 15 dez, 2016) - Depois de um primeiro trimestre negativo, a Mobility vai fechar o ano de 2016 com um crescimento de 6% nas vendas em relação ao ano passado. Para o próximo ano, Oskar Kedor, diretor da empresa, aposta em uma retomada e projeta um crescimento modesto de 12%.

Mesmo no cenário de recessão, a Mobility seguiu investindo em 2016. Primeiro em um sistema que vai facilitar a vida do agente de viagem, principal cliente da empresa hoje, e depois no time de colaboradores. "Enquanto a maioria demitia e cortava, nós aumentamos nossa equipe em 15%. Ainda promovemos reestruturação e vários foram promovidos", explicou.

Para Kedor, 2016 foi melhor do que se esperava para a Mobility. A entrada do novo sócio, Oswaldo Melantonio Filho, e a injeção de capital deram vida nova à empresa e vários projetos puderam ser tocados. Em especial os que se referiam a investimentos em tecnologia. "Esperamos um 2017 ainda melhor, pois os investimentos vão nos ajudar a aumentar a rentabilidade", disse o diretor.

Saiba mais sobre a Mobility

Fundada há 16 anos, a empresa criou um novo modelo de negócios no Brasil, ao firmar parceria com as principais locadoras em todo mundo e oferecer ao cliente, em um único lugar, as mais diferenciadas tarifas e uma expertise única em aluguel de carros. Hoje a Mobility detém 25% do mercado de locação de carros no exterior através de agências de viagem. Mas o potencial do segmento é muito maior.

A Mobility oferece carros, incluindo veículos exóticos e de luxo, e serviço de transporte executivo de altíssimo padrão, com a representação exclusiva da empresa americana Savoya. Ainda atua em nichos como locação de motocicletas e motorhomes. Tem parceria com as principais locadoras em todo o mundo e, no segmento de luxo, é a central de reservas exclusiva de três locadoras: Elite (na Europa), Midway e First Class (ambas nos EUA). Mais informações na Mobility: 4007 1177 ou 0800 016 0525. Na Internet, o endereço é www.mobility.com.br