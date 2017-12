Mochila pesada pode agravar escoliose e cifose, alerta ortopedista

São Paulo, SP--(DINO - 04 jan, 2017) - Início de ano, corrida às papelarias e uma dúvida persiste entre os pais na hora de escolher o material escolar: qual é a mochila mais adequada para evitar que o filho sinta dores nas costas ou desenvolva algum tipo de problema na coluna por causa do excesso de peso?

O especialista em coluna e ortopedista pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, Dr. Rogério Vidal, explica que mochilas muito pesadas, podem agravar lesões nas costas da criança ou do adolescente. "Os pais precisam estar atentos ao peso da mochila do filho. Eles devem orientá-los a carregar a mochila com a coluna o mais ereta possível para tentar minimizar os males que o excesso de peso e a má postura podem causar na hora de carregar a mochila", comenta.

Para o especialista, que também é membro da SBOT - Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e da Sociedade Brasileira de Patologias da Coluna, o excesso de peso nas mochilas favorece o agravamento de desvios de coluna, como a escoliose e a cifose.

"Essas mochilas causam uma sobrecarga na coluna vertebral e a má postura destas crianças provoca dor. Caso esta má postura se mantenha por um determinado período, há uma reação antálgica para compensar e diminuir a dor", afirma o especialista.

A escoliose é um desvio da coluna vertebral para a esquerda ou para a direita que forma uma curva em forma de "S". O problema pode surgir em qualquer fase da vida e as causas podem ser congênitas, degenerativas e idiopáticas, quando não se identifica o motivo do desvio. Nesses casos a escoliose pode aparecer já na infância ou na adolescência.

"Existem várias formas de tratamento que levam em conta o grau de desvio da coluna. Podem ir desde a observação do paciente até a cirurgia, nos casos mais graves", comenta o especialista. A faixa etária do paciente, a graduação do desvio e os sintomas apresentados é que determinam a escolha do tratamento da escoliose aponta o Dr. Rogério Vidal.

Ele explica que as mochilas de rodinhas são as mais indicadas para evitar a sobrecarga de peso na coluna das crianças, uma dica que já vale para os pequeninos que ainda estão no período de alfabetização.

"O ideal seria que as escolas disponibilizassem armários evitando o transporte desnecessário de material, o que não fosse utilizado naquele dia ficaria em casa, isso pode muitas vezes corresponder a mais da metade do peso da mochila. Caso a escola não possua esses armários, o recomendado é comprar uma mochila de rodinhas, para não que não haja uma sobrecarga na coluna da criança".

Para quem carrega a mochila nas costas a dica é usar sempre as duas alças e não carregar o peso apenas de um lado. "É preciso alertar e evitar que a criança e o adolescente carregue a mochila de um lado só, pois isso causa má postura e consequentemente dor e sobrecarga na coluna. As alças devem estar vestidas nos dois ombros e o limite inferior da mochila deve ficar na altura do quadril", conclui o médico.

Website: http://www.rogeriovidal.com.br/