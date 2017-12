Modelo B2B impulsiona serviços para facilitar relações empresariais

Um levantamento feito pela Frost & Sullivan mostra que até 2020 o modelo B2B online deve alcançar os $6, 7 trilhões de dólares, e manter o crescimento acima dos 7% ao ano. Estes dados confirmam a importância de utilizar este tipo de operação no dia-a-dia da empresa, facilitando todos os trâmites processuais indispensáveis para a sobrevivência do negócio.

Veja uma lista com 5 serviços para aprimorar relações B2B:

Valor para revendedores

O mercado corporativo tornou-se então próspero cliente por meio da implementação de servidores, serviços de redes e outros softwares que otimizam processos, organizam a empresa e aumentam a produtividade. Distribuidores de TI, como a Agis, auxiliam nesta tarefa. "Nossas unidades de negócios são especializadas para auxiliar os canais de ponta a ponta, desde a identificação das necessidades do cliente final à implementação do projeto. Além disso, negociamos as melhores de condições de preços e formas de pagamento junto aos fabricantes", afirma Camila Rabelo, diretora comercial e de Marketing da Agis.

Gestão de compras

Em uma época de instabilidade econômica, qualquer centavo economizado pode representar uma oportunidade de crescimento no futuro. Pensando nisso, a Nimbi, empresa especializada em supply chain management, desenvolveu soluções que aumentam a produtividade e geram economia aos departamentos de compras das organizações. Sua plataforma é baseada em cloud computing, incluindo todo o processo de busca, homologação, negociação e transação entre empresas. "Com uma plataforma tecnológica, a equipe ganha mais eficiência, economia de tempo e redução de custos. A tecnologia automatiza alguns processos, mostra fornecedores com preços menores e ajuda na tomada de decisões", comenta Carlos Henrique Campos, sócio diretor da Nimbi.

Automatização de processos na cadeia do transporte e logística

O mercado de transporte rodoviário no Brasil sofreu inúmeras transformações como automatização de processos, análise inteligente das informações e excelência no atendimento. A fim de aderir a essa transformação, a BgmRodotec, empresa do segmento de software de gestão para empresas de transporte, que está investindo R$ 20 milhões no desenvolvimento da nova geração do software Globus, principal ferramenta de gestão indicada para empresas transportadoras de passageiros, cargas e TRR. "Nosso intuito é agregar e gerenciar soluções que atendam de forma completa toda a cadeia do transporte de passageiros e logística", Lauro Freire, diretor da BgmRodotec.

Armazenamento e organização de arquivos

Quem nunca desejou transformar uma sala cheia de documentos em um setor produtivo, ou quis diminuir o tempo perdido para localizar um dado no arquivo morto? Com o objetivo de gerar economia e otimizar processos nas companhias, a Access, segunda maior empresa do mundo no segmento de gestão de documentos e informações, atua com soluções voltadas para a necessidade de organização de arquivos corporativos. "Nossos serviços são capazes de gerar economia e implantar uma melhora significativa no manuseio da informação/documentos, com garantia de excelência na prestação de serviços", afirma Inon Neves, vice-presidente da Access no Brasil.

Gestão automatizada de Notas Fiscais

Após o pagamento de uma pesada multa por não arquivar corretamente as Notas Fiscais eletrônicas de sua companhia, Alison Flores, empresário do ramo de confecção decidiu criar a NFe Cloud, tecnologia para armazenamento de NFes em nuvem. A aplicação realiza de forma simples a consulta, gestão, localização e download de NFes na nuvem, e é integrada aos ERPs (sistemas para gestão empresarial) e aos sistemas das Secretarias Estaduais da Fazenda ? SEFAZ, para monitoramento dos status em tempo real. "Temos clientes em diversos segmentos; de postos de gasolina a papelarias, de siderúrgicas a lojas de games. Independentemente do setor, toda empresa tem a obrigação de arquivar suas notas de entrada e saída. Porém, as pequenas empresas muitas vezes não fazem esse controle, seja por desconhecimento ou por falta de estrutura interna para fazer à gestão de Notas Fiscais. Nossa tecnologia é acessível e recomendada a todas", explica Alison.