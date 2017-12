Modelo de negócio oferecido pela Ara Solution é alternativa a franquia

BARUERI, Brasil, 31 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Empreender com a segurança de um negócio formatado, testado e com o suporte especializado por trás. Essa é a proposta da Ara Solution que atua na área de rastreamento veicular, para quem pretende ter o próprio negócio.

A solução é completa, se assemelha ao de uma franquia, mas não exige padronização, nem taxa de franquia ou pagamento de royalties. O investimento é baixo, apenas R$3.890,00, que pode ser parcelado, e inclui o fornecimento da plataforma de rastreamento, material de gestão, site personalizado, rastreador e treinamento completo.

De acordo com a empresa, os lucros podem chegar a mais de R$ 20 mil por mês. "Criar uma empresa do zero não é fácil, o que leva alguns empreendedores a optarem por uma franquia. No entanto, montar uma franquia sai caro e não permite a personalização da marca. Por isso, lançamos um modelo de negócio pronto, de baixo investimento e acessível a todas as pessoas, mesmo sem experiência empresarial", informa Gabriela Brissi, diretora da empresa.

Pesquisando alguns negócios para abrir o empreendedor Milton Souza, do interior de SP, encontrou na Ara Solution a oportunidade que procurava. "O que mais me atraiu foi o baixo investimento e a praticidade. Eles forneceram tudo. Em menos de 15 dias eu estava inaugurando minha empresa! É sem dúvida, um grande diferencial para quem está começando um negócio", comenta Milton.

Segundo levantamentos, o número de carros, motos e caminhões roubados no Brasil chegam a 400 mil por ano e o prejuízo gerado com o roubo de cargas é estimado em mais de R$ 1 bilhão.

"Com dados alarmantes o mercado para empresas de rastreamento veicular não para de crescer. A estimativa é que o segmento cresça 15% ao ano entre 2017 e 2021" explica Brissi.

A facilidade de implementação do negócio já traz bons resultados para a Ara Solution. A companhia montou 200 empresas de rastreamento e pretende abrir outras 100 unidades até o final deste ano.

Sobre a Ara Solution

Fundada em 2011, a companhia formatou um modelo de negócio para empreendedores terem sua própria empresa na área de rastreamento de veicular com baixo custo e gestão simplificada. Um modelo parecido com franchising, mas que não exige padronização, cobrança de taxa de franquia ou pagamento de royalties. Contato: 11-98282.0879 / 11-4193.4006. Site: www.arasolution.com.br.

