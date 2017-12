Monster® aumenta alcance de canal global com nova colaboração internacional com a Brightstar Corp.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE-DINO - 05 jan, 2017) -

Monster®, líder mundial em fones de ouvido e alto-falantes Bluetooth de primeira linha e alto desempenho, anunciou hoje uma parceria com a Brightstar Corp., empresa líder mundial de serviços móveis, que estabelecerá a Brightstar como fornecedor mundial da linha de acessórios móveis e produtos de áudio da Monster. A colaboração entre esses dois importantes líderes do setor criará uma poderosa nova rede mundial para levar os produtos de áudio e eletrônicos de mais alto desempenho para consumidores finais por 55 países em seis continentes.

A Monster é a empresa que criou a linha original "Beats by Dr. Dre" de alto-falantes e fones de ouvido que revolucionou o áudio portátil. A Monster e a Brightstar estão combinando seus pontos fortes para oferecer experiências de áudio ainda melhores, com as mais recentes criações de áudio da Monster, para ainda mais distribuidores e consumidores no mundo todo.

Novos produtos empolgantes incluem o mais recente alto-falante Super da Monster ? o SuperStar Monster Blaster, uma "boombox" repensada para o século XXI com conectividade Bluetooth e USB, além de uma linha totalmente nova de alto-falantes Bluetooth Superstar e novas versões dos avançados fones de ouvido externos estilo over-ear e on-ear da linha Elements da Monster, com entradas digitais de alta resolução e Bluetooth sem fio. A Brightstar também estará introduzindo a linha iSport da Monster de fones de ouvido Bluetooth internos, que oferecem a mais ampla variedade de níveis de preço e de desempenho de áudio. A linha econômica Clarity HD de fones de ouvido com fio e Bluetooth da Monster disponibilizará a famosa qualidade de som da Monster para mais pessoas em mais países. Além da famosa qualidade de som da Monster, novos níveis de conforto e durabilidade estão especialmente projetados em todos esses produtos, oferecendo aos consumidores as melhores experiências de áudio.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Monster criará novos fones de ouvido exclusivamente para a Brightstar

Ainda como parte da colaboração, a Monster desenhará e criará uma nova linha de fones de ouvido digitais e Bluetooth projetados especialmente para a Brightstar e seus canais/clientes. Além disso, a Monster estará introduzindo sua linha completa e inédita de produtos e cabos de alimentação avançados através dos distribuidores da Brightstar durante a Feira de Tecnologia de Consumo 2017 (Consumer Electronics Show, CES).

O chefe da Monster, Noel Lee, declarou: "Estamos empolgados por ter a Brightstar como parceira para nossos novos produtos de áudio de ponta, permitindo que possamos ampliar nosso alcance de canal global em novos e excitantes canais. A Monster será o foco da expansão da Brightstar em produtos de áudio de alto desempenho, especialmente para o canal móvel. Através da reputação da Brightstar em excelência na cadeia de suprimentos, a Monster poderá oferecer mais produtos e serviços para o benefício de distribuidores em todo o mundo. Distribuidores selecionados de alta qualidade agora poderão vender produtos da Monster, aprimorando a nossa reputação e a dos distribuidores da Brightstar".

"Com acessórios se tornando uma parte essencial da vida móvel diária, o nosso acordo reflete quando e onde os consumidores estão comprando, o que nos possibilita atender ao desejo dos consumidores através de uma experiência de áudio avançada", disse Andy Zeinfeld, presidente de vendas e desenvolvimento de canal global da Brightstar. "Queremos que as pessoas saibam que os produtos da Monster estarão à venda nos nossos clientes".

Zeinfeld continuou: "A Monster projetou uma maneira inovadora de promover a experiência de cliente certa com seus expositores e promoções e através do treinamento das equipes de vendas com relação ao que faz com que a Monster seja a melhor no setor. Estamos orgulhosos por termos a oportunidade de oferecer os produtos de alto desempeno da Monster aos nossos melhores distribuidores e clientes em todos os países nos quais operamos. É um acordo benéfico para todos os lados -- para a Brightstar, para a Monster, para nossos distribuidores e nossos consumidores finais".

(A disponibilidade dos produtos irá variar de acordo com o país, e as datas de disponibilidade no varejo serão anunciadas localmente).

Sobre a Monster

Ao longo dos últimos 35 anos, a Monster® tem sido um catalisador de inovação e ótimas ideias. Após descobrir que os cabos influenciavam o som em sistemas de alta fidelidade, o chefe da Monster, Noel Lee, desenvolveu o Monster Cable ? um sucesso imediato. A Monster® projetou o som dos fones de ouvido Beats® e, desde então, tornou-se líder mundial na fabricação de fones de ouvido de alto desempenho, todos integrando a tecnologia Pure Monster Sound?. Atualmente, a empresa oferece soluções de conectividade avançadas para músicos profissionais, entretenimento doméstico, informática, celulares e jogos, bem como produtos de condicionamento e potência CA de alto desempenho. A Monster® continua a liderar em inovação, tendo recebido mais de 500 patentes e 100 patentes pendentes mundialmente, oferecendo mais de 5.000 produtos em mais de 160 países. A Monster® também se orgulha por ajudar pessoas em circunstâncias desfavorecidas através da Monster Cares. Acima de tudo, a Monster® faz o que faz Because the Music Matters (porque a música é importante).

Explore o mundo da Monster em www.monsterproducts.com. Para se tornar um fã dos produtos da Monster®, acompanhe a empresa no Facebook (www.facebook.com/monsterproducts) ou Twitter (www.twitter.com/monsterproducts).

Sobre a Brightstar Corp.

A Brightstar Corp. é uma subsidiária da SoftBank Group Corp. e empresa líder mundial em serviços móveis para gerenciamento de acessórios e dispositivos por todo o ecossistema sem fio. Com um portfólio abrangente de ofertas B2B e uma experiência incomparável no setor de dispositivos sem fio, a empresa simplifica o mundo sem fio, disponibilizando a tecnologia móvel para todos. A Brightstar atende operadoras de rede móvel, distribuidores, fabricantes e clientes corporativos em 100 países, e entra em contato com praticamente cada aspecto de um dispositivo móvel em algum momento de seu ciclo de vida oferecendo serviços completos inovadores integrados diretamente por todas as cadeias de valor móvel de consumo. A Brightstar divulgou receitas líquidas globais de aproximadamente US$ 12,1 bilhões em 2015. Para obter outras informações, envie um e-mail para Accessories-Global@brightstar.com ou acesse o site www.Brightstar.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170105006013/pt/ Contato: Monster Sara Trujillo, 917-295-5491 sara@trujillopr.com ou Brightstar Erik Hofmeyer, 305-921-1258

Erik.Hofmeyer@brightstar.com Fonte: BUSINESS WIRE