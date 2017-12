MUFG captura a posição n.º 1 no ranking de 2016 como arranjador líder principal no financiamento de tecnologias de energia inteligente e energia limpa

O Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG), uma das instituições financeiras mais importantes do mundo, anunciou hoje que chegou ao topo dos rankings de arranjadores líder globais de 2016 para o financiamento de tecnologias de energia limpa e energia inteligente. Ao reivindicar o primeiro lugar na tabela da liga anual Bloomberg New Energy Finance, o MUFG está agora posicionado em primeiro lugar entre os bancos do setor privado, pela quinta vez nos últimos sete anos.

Em 2016, o MUFG financiou 53 projetos de tecnologia de energia inteligente e de energia limpa, totalizando US$ 2,9 bilhões em créditos para uma quota de 6,64% do mercado, de acordo com a Bloomberg. Estes números representam um aumento ano sobre ano de 2015, quando o MUFG liderou 40 negócios totalizando créditos de US$ 2,6 bilhões. Na classificação do ano anterior, o MUFG ficou em segundo lugar entre os arranjadores líderes para os bancos do setor privado depois de terminar em primeiro lugar em 2014, 2012 e 2010. O MUFG, quinto maior banco do mundo em ativos totais1, classificou-se como n.º 1 dentre todos os credores em 2013 e n.º 2 dentre os bancos do setor privado em 2011.

"Esses rankings reconhecem os serviços e a dedicação com base em soluções que os profissionais de financiamento de projetos do MUFG trazem para clientes nas Américas e em todo o mundo", disse Jonathan Lindenberg, chefe adjunto do banco de investimentos e chefe de finanças estruturadas para as Américas do MUFG. "O MUFG tem grande orgulho em desempenhar um papel tão importante nesta área emergente de financiamento. Através do excelente trabalho de nossos clientes, esses projetos promovem práticas ambientais responsáveis ao mesmo tempo em que apoiam a crescente demanda de alimentar as economias ao redor do mundo".

Globalmente, cerca de 41% dos empréstimos de financiamento de projeto total da MUFG no setor de energia são direcionados para projetos de energias renováveis; nas Américas, o número é de 55%.

Dentre os negócios renováveis de 2016 ??mais notáveis ??do MUFG constam:

O parque eólico offshore de Cape Beatrice 588-MW, Fases I e II (Reino Unido, $ 174,9 milhões)

A aquisição do parque eólico offshore de Race Bank 573-MW (Reino Unido, $162,2 milhões)

O parque eólico Amazon de 253-MW no Texas (Estados Unidos, $269 milhões)

O parque eólico da região do Niagara de 230-MW (Canadá, $ 627,7 milhões), e

A instalação de geração solar Total SunPower El Pelicano PV de 100 MW (Chile, $199 milhões) A instalação energizará o sistema de metrô de Santiago O metrô de Santiago será o primeiro sistema de transporte público do mundo a ser alimentado primariamente por energia solar.



Nas Américas, em 31 de dezembro de 2016, o MUFG estava financiando projetos de energia renovável com uma capacidade combinada de mais de 30 gigawatts - o suficiente para abastecer cerca de 10 milhões de lares norte-americanos.

Os novos investimentos do MUFG em energia renovável aumentaram em cerca de 10% em 2016 em comparação com 2015, de acordo com a Bloomberg, apesar de um declínio de 18% em todo o mundo na categoria, para $287,5 bilhões em 2016.

Mesmo com a queda nos investimentos globais no setor de energia renovável em 2016, a Bloomberg disse que pontos positivos incluíam: um aumento ano sobre ano de 126 gigawatts de 119 gigawatts de capacidade instalada de energia eólica e solar; e, como os preços de turbinas caíram, um aumento nos investimentos de energia eólica offshore - com a maioria dos projetos situados na Europa.

"Esperamos mais projetos eólicos offshore nos Estados Unidos em 2017 e além", disse Lindenberg.

