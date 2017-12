Muito além da maquiagem, canal no YouTube dá aula de superação.

Karina nasceu com uma doença congênita hereditária, chamada de Síndrome de Marfan caracterizada por anormalidades dos olhos, ossos e sistema cardiovascular. A síndrome a deixou com a estatura elevada, escoliose, braços e mãos alongadas e deformidade torácica.

Por acreditar que exista pouca representatividade, a jovem decidiu criar o seu canal no Youtube e compartilhar o discurso real de quem sofreu por conta da depressão e a tentativa de aprender com os recursos que adquiriu com o tempo. Karina traz no peito as cicatrizes de uma recente cirurgia cardíaca que se submeteu para corrigir o aneurisma da aorta. Penteadeira Feminina é um canal onde Karina mostra sua rotina, fala abertamente sobre relacionamentos, bullying na infância e adolescência, sexo, divórcio e questiona valores.

Apresenta através dos vídeos seus cuidados com a beleza de maneira orgânica e natural, dividindo um pouco de sua intimidade com seus inscritos na tentativa de diminuir o preconceito abastecendo a opinião pública de informações desta síndrome identificada em aproximadamente 1 em 5000 indivíduos.

Website: https://www.youtube.com/channel/UC_5_fdrw7_S6wEX5UO0LDMw