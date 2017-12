Muito humor na campanha proposta pela Heads, de Claudio Loureiro, para Positivo Informática

O X-Factor é uma competição musical de televisão que busca novos talentos. A estrutura se baseia em audições nas quais os músicos executam suas performances em palco para, depois, os jurados do programa decidirem se o artista passa adiante ou não. Os jurados podem dar verde ou vermelho. Dois vermelhos eliminam o candidato. Na final do programa, é o público que decide quem será o grande vencedor. O X-Factor é de origem britânica e existe desde 2004.

O enfoque da Positivo com o patrocínio ao X-Factor Brasil foi fazer a divulgação de sua nova marca de smartphones, Positivo Twist. No total, são três modelos de smartphones que aparecerão no programa.

A Heads trouxe uma abordagem engraçada para campanha. O programa X-Factor Brasil conta com toques de humor entre as audições. Assim, a agência de Claudio Loureiro entrou na onda da "graça" e aproveitou os intervalos para lançar vinhetas com as características dos três modelos Positivo Twist.

Além das vinhetas, a Heads lançou um filme de 30 segundos que rodará nos intervalos comerciais do programa. Como não poderia ser diferente, a pegada do filme junta humor com o tema central do programa: cantoria.

No filme, cinco engenheiros da Positivo compõem uma Boy Band em uma performance inusitada. A cantoria consiste em uma versão romântica que inclui na letra as características principais dos smartphones da linha Twist.

O enquadramento do filme é apoiado em uma superprodução: efeitos de ventos nos jalecos, cabelos voando e muita expressividade dos engenheiros "boy banders". Páreo duro na decisão dos jurados do X-Factor Brasil: Rick Bonadio, Paulo Miklos, Alinne Rosa e Di Ferrero.

A ação da Heads realizada para o intervalo comercial do X-Factor Brasil é um resumo da versão completa ? que será exibida na internet. A versão completa tem três minutos de duração. Neles, os engenheiros da Positivo esbanjam musicalidade, talento, emoção e, é claro, os três smartphones da Positivo Twist.

O filme foi dirigido por Rafael Kent, produzido por Corazon Filmes, com a trilha sonora da produtora Lua Nova e assinatura do escritório de Claudio Loureiro.

Ao todo o X-Factor Brasil teve 26 episódios, todos transmitidos na Bandeirantes. Além da presença dos smartphones Positivo Twist nos comerciais e em inserções de vinhetas no programa, a Heads executou outras ações, como por exemplo a entrega de caixas para os participantes que avançaram nas audições.

Fundada por Claudio Loureiro, a Heads Propaganda tem 27 anos de presença no mercado. O escritório foi indicado como um dos melhores para se trabalhar no Brasil, segundo Instituto Great Place to Work.

A empresa conta com 100% do capital nacional. Possui sede em quatro cidades do Brasil: em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba (cidade de fundação do escritório) e Brasília.

Em 2015, a agência de Claudio Loureiro foi o primeiro escritório de publicidade da América Latina a assinar os princípios do Empoderamento Feminino proposto pela ONU Mulheres.

