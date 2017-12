Mulheres da baixada santista receberão orientação médica gratuita

Nos próximos dias 28 e 29 de janeiro, em parceria com a APM de Santos, a ação social será realizada na praia do Gonzaga das 9 às 14 horas, com a presença de médicos e especialistas da SOGESP que promoverão o conhecimento e informação sobre diversos temas importantes para a saúde da mulher.

A programação inclui atividades como palestras educativas, distribuição de preservativo, medição da pressão arterial, material informativo com os cuidados para a saúde da mulher, bate-papo com os profissionais de saúde, brindes, música e atividade física.

Os temas que serão abordados durante o projeto VERÃO MULHER SOGESP incluem as questões sobre higiene íntima e cuidados com doenças e epidemias comuns no verão, como Zika e Dengue, bem como as doenças sexualmente transmitidas, as DSTs. Sífilis adquirida, gravidez não planejada, mortalidade materna e infantil são outros temas que estão na programação das palestras.

Informação e orientação são os primeiros passos para a prevenção de problemas de saúde. Com essa ação, esperamos despertar nas mulheres da baixada santista, a importância e o conhecimento dos cuidados da saúde íntima e sexual e prevenção de doenças ginecológicas.

Serviço:

Quando: 28 e 29 de janeiro de 2017

Local: Praia do Gonzaga - Tendas APM e SOGESP

Horário: das 9h00 às 14h00

14h00 ? Encerramento com banda musical

Programação 28/01

? 09h00 - 10h00 - Abertura do evento - Atividades física integrada Profª Camila Geanoni

? 10h00 - 10h40 - Mortalidade materna e infantil ? Dr. Francisco Lázaro Pereira de Sousa

? 10h40 - 11h20 - Sífilis Adquirida / Congênita ? Dr. João Carlos Francez

? 11h20 - 12h00 - DST ? Dra. Rose Luce Gomes do Amaral

? 12h00 - 12h40 - Zika / Dengue e gestação - Dr. Sérgio Floriano de Toledo

? 12h40 - 13h10 - Apresentação musical

? 13h10 - 14h00 - Apresentação da bateria (Estudantes de Medicina do Centro Univers. Lusíada)

Programação 29/01

? 09h00 - 10h00 - Abertura do evento - Atividades física integrada Profª Camila Geanoni

? 10h20 - 10h40 - Higiene Genital Feminina - Dr. Paulo Cesar Giraldo

? 10h20 - 10h40 - Gravidez não planejada - Dr. Jarbas Magalhães

? 10h40 - 11h00 - DST ? Dra. Rose Luce Gomes do Amaral

? 11h00 - 12h00 - Sorteio de Brindes e Livros

? 12h00 - 12h20 - Zika / Dengue e gestação - Dr. Sérgio Floriano de Toledo

? 12h20 - 12h40 - Sífilis Adquirida / Congênita ? Dr. João Carlos Francez

? 12h40 - 13h00 - Mortalidade materna e infantil ? Dr. Francisco Lázaro Pereira de Sousa

? 13h00 - 14h00 - Apresentação musical/Encerramento