Musical Rent abre sessão com coquetel só para convidados especiais

A presença de personalidades famosas do Teatro deu um toque especial na festa. A atriz e Modelo Cibele Sayuri não ficou de fora, a qual participou de festivais de música, um deles é o FICO, onde levou o segundo lugar com a melhor canção autoral. Com tanto talento vocal, Sayuri foi além, fez parte da Escola de Teatro Musical TeenBroadway e a 4act Performing Arts. A jovem cheia de facetas foi protagonista da peça Grease e interpretou a personagem Frenchy.

A mestiça de madeixas ruivas tem mais de 50 mil Seguidores em sua rede social. Não podemos esquecer as montagens dos musicais Fame, Grease, Mary Poppins e Heathers que também tem a assinatura da atriz e modelo Cibele Sayuri. Foi ao lado de sua amiga e atriz, Andressa Lelli, que participou de Rock of Ages, Sessão da Tarde ou Você Não Soube Me Amar e Dreamgirls, ambas chamaram muita atenção prestigiando seus amigos nesse espetáculo.

Repleto de celebridades do teatro musical e da televisão, o evento contou ainda com a presença de nomes de peso como Ana Toledo, Beto Sargentelli, Doug Toledo, Rafael Villar, Jonathas Joba, Helena Ranaldi e Norival Rizzo.

Rent é um musical Off-Broadway, escrito em 1992 por Jonathan Larson, que trata sobre um grupo de artistas que decidem se aventurar na cidade grande e têm cada um suas histórias de amor, amizade, sexualidade e problemas financeiros. Tudo isso ganha uma proporção muito maior

ao tratar também sobre a consciência da finitude da vida e da fragilidade humana.

Para integrar o elenco, Rent conta com participações especiais de Myra Ruiz, Bruno Narchi, Diego Montez, Thiago Machado, Ingrid Gaigher, Mauro Sousa, Max Grácio, Priscila Borges, Thuany Parente, Carol Botelho, Lívia Graciano, Zuba Janaina, Bruno Sigrist, Arthur Berges, Philipe Azevedo, Felipe Domingues, Guilherme Leal e Kaíque Azarias nesta nova fase do evento.

Musical Rent está em cartaz às terças e quartas, às 21h, até 29 de março no Shopping Frei Caneca .