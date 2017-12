Mutant investe em CCM7 e adiciona um novo campo de soluções em sua trajetória

(DINO - 03 jan, 2017) - Empresa brasileira focada em oferecer soluções em Customer Experience e Jornada do Cliente, a Mutant, que recentemente anunciou o spin-off da Genesys e aquisição da U-NEAR, anuncia a compra de 100% da operação da CCM7, corporação focada no desenvolvimento de soluções tecnológicas, para gestão e otimização de força de trabalho, qualidade de atendimento e integração de plataformas.

No mercado desde 2003, a CCM7 tem posicionamento estratégico que se alinha com a Mutant. Estão à frente de diversos segmentos, como contact center, varejo, aéreo, field service entre outros, com destaque para o uso de ferramentas de gestão de qualidade, que facilitam o cotidiano dos supervisores e dos funcionários. Alguns desses mecanismos são monitoria, pesquisa com consumidores, controle de volume e das escalas dos operadores, acompanhamento de recrutamento e seleção, escala, treinamento, indicadores de gestão de performance e scorecard.

"A CCM7 traz expertise em reduzir custos, aumentar produtividade, rentabilizar e melhorar a qualidade de atendimento por meio da integração de recursos tecnológicos e humanos. Será um complemento para a Mutant contar com sua repleta carteira de clientes e prestadores de serviço", comenta Roberto Pereira da Silva, VP de Transformação da Mutant. Apesar da filiação já ter ocorrido, a organização continua com seu nome até o final deste ano e a partir de 2017 passa a operar apenas com o título Mutant.

Após a U-NEAR e a CCM7, a Mutant já estuda novas aquisições nos próximos meses, de empresas cujas características também venham ao encontro de sua proposta de valor e estejam alinhadas com a nova estratégia, tornando o grupo a primeira empresa com soluções 360º de gestão e organização do modelo de interação com clientes. A Mutant tem clientes as melhores e maiores empresas no Brasil, tais como, NET, Banco Itaú, Claro, SKY, Smiles, Serasa Experian, Magazine Luiza e Banco Bradesco.